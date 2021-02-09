В Великобритании лейтенант ВМФ снимала порно на военной базе: фото 18+
В Великобритании руководство Королевского флота поймало женщину-лейтенанта на создании эротических видео. Клэр Дженкис сняла несколько порно-роликов на военно-морской базе Клайд.
Источник:The Sun
Под псевдонином Калли Тейлор она регулярно публиковала откровенные кадры в платной социальной сети OnlyFans. На видеозаписях с ней появлялся ее возлюбленный – главный моряк Лиам Доддингтон, который также служит на этой базе.
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Лейтенант получала деньги за видео
В своем профиле Дженкинс призвала людей платить за то, чтобы она исполнила их сексуальные желания.
Интимные кадры продолжают появляться в аккаунте даже после того, как военная имела разговор с руководством.
В Великобритании военная снимала порно-ролики / Фото OnlyFans Калли Тейлор
Командование базы провело расследование
Руководство военно-морской базы выразило обеспокоенность действиями Дженкинс и Доддингтона. По их мнению, существовала угроза безопасности, ведь иностранные агенты могли бы использовать интимные материалы для шантажа.
Командиры не могут поверить, что лейтенант занималась созданием порно-роликов. Перед тем, как поступить на службу, она прошла несколько этапов проверки и относительно своей личной жизни.
Сейчас идет расследование, обоих военных отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Кто такая Клэр Дженкинс?
Лейтенантка Клэр Дженкинс командовала командой моряков на атомной подводной лодке HMS Artful и отвечала за оснащение судна звукоизоляционным покрытием, что позволяет оставаться незамеченным во время разведки.
Она также отвечала за запуск крылатых ракет "Томагавк" и отправку спецназа.
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