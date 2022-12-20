Україна отримає тисячі нових антен Starlink

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у новому інтерв'ю розповів, що Україна уклала угоду з корпорацією SpaceX Ілона Маска про отримання тисяч нових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам.

Мова йде про понад 10 000 пристроїв, які забезпечують інтернет-сервіс через супутники. У випадку надзвичайних ситуацій вони допоможуть підтримувати зв'язок.

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Що відомо

SpaceX та Ілон Маск швидко реагують на проблеми й допомагають нам. Ілон Маск запевнив нас, що і надалі буде підтримувати Україну. Коли у нас було потужне відключення електроенергії, я в той день написав йому повідомлення, і він миттєво відреагував і вже зробив певні кроки. Він розуміє ситуацію,

– цитує слова Федорова видання Bloomberg, додаючи, що міністр розмовляв з Маском особисто.

За словами Михайла Федорова, з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала близько 22 000 антен Starlink. Міністр також уточнює, що новий контракт наразі не підписаний, але уряди кількох країн Європейського Союзу готові розділити оплату. "На сьогодні всі фінансові питання вирішені", – сказав Федоров, додавши, що навесні Україні необхідно буде знайти додаткове фінансування. При цьому він не уточнює, які саме країни погодилися оплатити нові поставки.

Технологія Starlink відіграла важливу роль на початку війни в Україні, коли російські військові зосередилися на знищенні комунікацій. Антени дозволили українським військам зберегти зв'язок, відбиваючи перші атаки. Крім того, Starlink застосовували й застосовують у лікарнях, держорганах та у відновленні зв'язку для громадян.

Нагадаємо, Україна готова до найгіршого сценарію, при якому електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення можуть бути відключені на кілька днів або навіть тижнів, якщо Росії вдасться ще більше зруйнувати енергетичну інфраструктуру. План дій на випадок надзвичайних ситуацій передбачає розгортання тисяч "Пунктів незламності", де українці зможуть отримати доступ до електроенергії, тепла та інтернету.