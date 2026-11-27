Сонячні панелі часто вважають надто дорогими, неефективними взимку або такими, що потребують постійного обслуговування. Розбираємо п’ять поширених міфів і пояснюємо, як ця технологія працює насправді.

Сонячна енергетика стає дедалі популярнішою, але навколо неї досі чимало стереотипів. Одні сумніваються в ефективності панелей, інші вважають їх надто дорогими або складними в обслуговуванні. Розберімося, де правда, а де – поширені міфи. Про це пише 24 Канал.

Міф №1. Сонячним панелям потрібна спека, щоб виробляти електроенергію

Насправді фотоелектричні панелі перетворюють на електрику сонячне світло, а не тепло. Ба більше, надмірно висока температура може знижувати їхню продуктивність. У прохолодну сонячну погоду панелі часто працюють ефективніше, ніж у спекотні літні дні. На результат також впливають кут нахилу, орієнтація даху та затінення.

Міф №2. Узимку та в хмарну погоду панелі не працюють

Сонячні модулі здатні виробляти електроенергію навіть за хмарного неба, оскільки частина сонячного випромінювання проходить крізь хмари. Однак генерація зменшується порівняно з ясним днем.

Узимку головною проблемою стають коротший світловий день, нижче положення Сонця та можливе снігове покриття. Якщо сніг повністю закриває поверхню панелей, виробництво електрики суттєво падає. Тож узимку система не припиняє працювати автоматично, але її загальна продуктивність зазвичай нижча, ніж улітку.

Міф №3. Сонячні панелі забезпечують електрикою під час відключень

Це залежить від конфігурації системи. Звичайна мережева сонячна електростанція без акумулятора автоматично вимикається, коли зникає напруга в загальній електромережі. Це необхідно для захисту працівників, які ремонтують лінії електропередач.

Щоб користуватися електроенергією під час відключень, потрібна система з акумулятором і відповідним гібридним інвертором або спеціальним обладнанням для резервного живлення. У такому разі панелі можуть живити будинок і заряджати батарею, якщо вистачає сонячного випромінювання. Сам факт встановлення панелей ще не означає енергонезалежності.

Міф №4. Сонячні панелі надто дорогі й ніколи не окупаються

Вартість системи справді може бути значною, але твердження про відсутність окупності не універсальне. Економічний результат залежить від початкових витрат, потужності станції, обсягу споживання електроенергії, вартості електрики та можливості використовувати надлишок або продавати його в мережу.

Важливо також враховувати акумулятори: вони збільшують початкові витрати, тому система з накопиченням енергії може окупатися довше, ніж станція без батарей. Міністерство енергетики США наголошує, що потенційну економію потрібно розраховувати окремо для кожного домогосподарства. Отже, перед встановленням варто отримати прогноз генерації та фінансовий розрахунок саме для свого об'єкта.

Міф №5. Панелі швидко виходять із ладу й потребують постійного догляду

Сучасні сонячні модулі розраховані на тривалу експлуатацію. За даними Міністерства енергетики США, середній очікуваний термін роботи панелей у 2025 році становив приблизно 25–35 років. При цьому їхня продуктивність поступово знижується: орієнтовно на 0,5% щороку. Це не означає, що після завершення гарантійного періоду обладнання перестає працювати.

Панелі не потребують щоденного обслуговування, але їхній стан варто контролювати. Періодично потрібно перевіряти генерацію, кріплення, електричні з'єднання та інвертор. Очищення може знадобитися, якщо на поверхні накопичився пил, бруд або інше забруднення, яке помітно знижує ефективність. Отже, догляд за системою потрібен, але він зазвичай не є складним чи постійним.