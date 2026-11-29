iOS 27 мала стати оновленням із виправленням помилок і новою версією Siri зі штучним інтелектом. Однак користувачі стикаються з розряджанням батареї, проблемами синхронізації та іншими недоліками системи.

Однією з головних новинок iOS 27 стала оновлена Siri, яка отримала доступ до персональної інформації користувача та має краще працювати з даними в застосунках Apple. Проте, за спостереженнями автора BGR, асистент поки що не завжди справляється навіть із базовими завданнями.

Siri зі штучним інтелектом не завжди дає правильні відповіді

Наприклад, Siri може не знайти потрібну інформацію в iMessage, «Нотатках» або «Календарі». В одному з випадків асистент не зміг пригадати розмову про книжки, хоча вона відбулася нещодавно, і натомість запропонував випадкові назви. Функція Visual Intelligence також іноді неправильно розпізнає адреси.

Ще одна проблема – нестабільна робота. Іноді Siri довго обробляє запит, але так і не відповідає. На думку автора, асистенту варто чіткіше повідомляти про помилки або відсутність результату, а не змушувати користувача чекати.

Постійна індексація може розряджати батарею

Після встановлення великого оновлення iPhone індексує дані, щоб підготувати їх до роботи нових функцій, зокрема Siri. Зазвичай цей процес відбувається у фоновому режимі й завершується протягом певного часу.

Однак автор BGR стверджує, що на його пристроях індексація повторювалася після кількох оновлень iOS 27. Зокрема, після переходу на нову версію системи iPhone міг витрачати на цей процес кілька днів. У цей період помітно зростало споживання енергії, а повернення до звичного часу автономної роботи затягувалося приблизно на тиждень.

За словами автора, схожі скарги надходили й від інших користувачів, які тестували бета-версію iOS 27.3. Водночас це особисті спостереження та повідомлення користувачів, а не підтверджена Apple масова проблема.

iMessage продовжує мати проблеми із синхронізацією

Проблеми з iMessage існували й до виходу iOS 27, але нове оновлення, за словами автора, не усунуло їх. Серед типових ситуацій – повідомлення, які надходять на iPhone, але не з'являються на iPad, повільне завантаження фотографій і зникнення контактів.

Іноді користувачі також втрачають доступ до групових чатів після того, як хтось із учасників змінює пристрій, назву або зображення групи. Окреме роздратування викликають старі повідомлення, які не завантажуються, та голосові повідомлення, що зникають після першого прослуховування.

Одна з нових особливостей iOS 27 – пріоритет текстових повідомлень над зображеннями під час синхронізації. Через це фотографії можуть завантажуватися із затримкою.

Клавіатура забуває звички користувача

Після великих оновлень iOS клавіатура може втрачати частину накопичених налаштувань і звичок набору тексту. Це стосується сленгу, власних слів і характерних для користувача мовних конструкцій.

Особливо помітною проблема стає для людей, які регулярно пишуть кількома мовами. Наприклад, під час набору англійського слова клавіатура може автоматично замінити його на схоже слово іншою мовою. Автор BGR наводить приклад із португальською: замість англійського «so» система може запропонувати «só».

З часом клавіатура частково адаптується до стилю користувача, але після наступного оновлення процес може початися знову. Тимчасовим рішенням може бути вимкнення автокорекції або використання окремих клавіатур для різних мов.

iPhone Duo страждає від помилок нової системи

Окремий набір проблем стосується iPhone Duo – першого складаного смартфона Apple, який працює на iOS 27.1. Серед недоліків, про які повідомляють користувачі, – незручне розташування елементів інтерфейсу, накладання меню одне на одне, проблеми з клавіатурою на зовнішньому дисплеї та нестабільне розблокування через Apple Watch.

Також система іноді неправильно вказує розташування кнопки Touch ID. Автор очікує, що частину цих недоліків виправить iOS 27.3, але на момент публікації ця версія доступна лише в бета-форматі.

Додаткове занепокоєння викликають повідомлення окремих власників про пошкодження внутрішнього шарніра смартфона. Деякі користувачі стверджували, що механізм ламався вже через кілька годин або днів після придбання. Apple називає такі випадки поодинокими, тому поки що зарано говорити про системну проблему.