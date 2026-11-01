5 недоліків вбудованої вебкамери ноутбука, про які варто знати

Вбудована вебкамера ноутбука зручна тим, що не потребує додаткових витрат, але має низку обмежень. Серед них – низька якість зображення, слабкий мікрофон, проблеми зі зніманням у темряві та ризики для приватності.

Одна з головних проблем вбудованих вебкамер – якість відео. Виробники ноутбуків нерідко встановлюють недорогі сенсори, щоб зменшити загальну вартість пристрою. Тому навіть сучасні моделі іноді мають камери з роздільною здатністю 720p, хоча стандартом для відеозв'язку поступово стала Full HD (1080p). Про це пише BGR.

1. Низька деталізація зображення

Через це зображення може бути недостатньо чітким, а дрібні деталі або текст, які користувач показує під час відеодзвінка, важко роздивитися.

Втім, сама роздільна здатність не гарантує хорошої картинки. На результат також впливають розмір сенсора, якість об'єктива та алгоритми обробки зображення. Тести DXOMARK показують, що камери з меншою кількістю мегапікселів іноді забезпечують кращу якість, ніж конкуренти з вищими показниками.

Покращити результат можна, очистивши об'єктив і перевіривши налаштування камери в програмі для відеозв'язку. Однак програмні налаштування не здатні компенсувати фізичні обмеження сенсора.

2. Слабкий вбудований мікрофон

Вебкамера ноутбука часто використовується разом із вбудованим мікрофоном. Проблема полягає в тому, що він розташований далеко від рота користувача та може вловлювати сторонні звуки.

Наприклад, співрозмовники можуть чути клацання клавіатури, шум вентилятора ноутбука або розмови людей поруч. У результаті голос стає менш чітким, особливо якщо навколо шумно.

Програми Microsoft Teams і Discord мають функції шумозаглушення, але вони не завжди повністю усувають сторонні звуки.

Зовнішній мікрофон дозволяє розташувати пристрій ближче до користувача, не змінюючи положення ноутбука. Це особливо корисно для тривалих відеоконференцій, запису інтерв'ю та онлайн-трансляцій.

3. Погана якість зображення за слабкого освітлення

Ще одне обмеження вбудованих камер проявляється в темних приміщеннях. Коли на сенсор потрапляє мало світла, камера намагається компенсувати це програмними методами.

Зокрема, вона може збільшувати чутливість сенсора, через що на зображенні з'являється цифровий шум. Інший варіант – збільшувати час експозиції кожного кадру. Це дозволяє захопити більше світла, але може спричиняти розмиття під час руху.

Зовнішні вебкамери іноді мають перевагу завдяки більшим сенсорам та об'єктивам із ширшою діафрагмою. Це допомагає отримувати чистіше зображення без надмірної програмної обробки.

Деякі моделі також підтримують HDR – технологію, яка допомагає краще передавати одночасно світлі та темні ділянки кадру. Це особливо корисно, коли позаду користувача є яскраве вікно.

4. Обмежене налаштування кута знімання

Вбудована камера зазвичай розташована над екраном ноутбука. Її положення залежить від нахилу дисплея, тому користувач не може незалежно налаштувати кут знімання.

Якщо ноутбук стоїть на звичайному столі, камера часто опиняється нижче рівня очей і спрямована трохи вгору. Через це в кадрі може бути забагато підборіддя, носа або стелі.

Підняття ноутбука допомагає змінити кут, але водночас може зробити екран менш зручним для роботи. Зовнішню вебкамеру можна встановити окремо на моніторі або штативі й налаштувати її положення незалежно від дисплея.

5. Ризики для приватності

Вбудована вебкамера постійно залишається підключеною до комп'ютера. Якщо шкідливе програмне забезпечення отримає доступ до камери або програма неправомірно використовуватиме надані їй дозволи, зловмисники потенційно можуть отримати зображення користувача та його оточення.

Подібний ризик існує і для зовнішніх камер. Однак USB-вебкамеру можна фізично від'єднати від комп'ютера, повністю припинивши її роботу.

Для захисту вбудованої камери деякі виробники ноутбуків передбачають механічні шторки. Якщо такої функції немає, можна використовувати спеціальну накладку для блокування об'єктива.