5G в Україні: пілоти є, але час комерційного запуску – відкрите питання

В Україні вже стартували пілотні проєкти 5G — один з них запущено оператором Київстар. Проте, за словами CEO компанії Олександр Комаров, строки повноцінного комерційного запуску 5G залишаються невизначеними. Ситуацію ускладнюють війна, нестабільна інфраструктура та складності з розподілом частот.

Глава Київстару Олександр Комаров заявив, що наразі не може назвати точну дату комерційного запуску 5G для масового користувача. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу

Дивіться також Ціна стабільного зв'язку: як Київстар готує мережу до зими та чому важлива участь абонентів

Чи означають пілоти 5G, що сервіс скоро буде доступним кожному?

Київстар уже має дозвіл на використання діапазону 3,5 ГГц, який застосовують для пілотних мереж 5G. У Львові побудовано перший тестовий кластер — кілька десятків базових станцій, що можуть бути увімкнені після фінального погодження з державними органами. Паралельно Київстар модернізує інфраструктуру: переводить базові станції з радіорелейних лінків на оптоволоконні, оновлює ядро мережі під 5G та поступово згортає 3G, звільняючи частоти для подальшого розвитку 4G і потенційно 5G.

Попри технічну готовність, повноцінний запуск 5G гальмують кілька факторів. Потрібні рішення регулятора щодо розподілу частот, а також підготовка низькочастотного діапазону 700 МГц, включно з аукціонами та перевіркою сумісності з іншими користувачами — від військових до спецслужб. Крім того, у воєнних умовах складно масштабно інвестувати в новий стандарт, коли головний пріоритет — стабільність наявного зв’язку. Тому хоча технічна база вже закладена, час комерційного запуску 5G в Україні поки залишається відкритим питанням.

Що дасть 5G Україні — і чи потрібен він зараз?

У випадку успішного запуску 5G в Україні, користувачі отримають швидший і стабільніший мобільний інтернет, що особливо важливо в умовах, коли дротовий інтернет ненадійний через часті блекаути. Однак наразі оператори зосереджені на підсиленні вже існуючої мережі, щоб забезпечити зв’язок навіть під час відключень — що, на думку Комарова, залишається пріоритетом.

Поки що 5G виконує більше іміджеву роль і демонструє технічну готовність — але для масового користування потрібно, щоб вистачило ресурсів, стабільності та регуляторної підтримки. Якщо ці умови з’являться, 5G може стати важливим кроком до модернізації зв’язку в Україні.

Як Київстар впроваджує технологію Direct-to-Cell?

Історія впровадження сервісу Direct-to-Cell в Україні розпочалася з телеком-оператора. Як зазначає керівництво Київстару, ідея звернутися до компанії SpaceX виникла під час пошуку варіантів забезпечення безперервного зв'язку для населення. Олександр Комаров, CEO компанії, згадує, що спочатку мав сумніви щодо успіху цієї авантюри й не сподівався на швидку відповідь від технологічного гіганта. Проте, за порадою одного з директорів, запит було надіслано. Відповідь не змусила себе чекати.

Головним аргументом перед наглядовою радою стала гуманітарна складова – необхідність дати українцям можливість залишатися на зв'язку за будь-яких обставин. Комерційна стратегія та моделі монетизації розробляються прямо зараз, паралельно з глобальним розвитком технології, але першочерговою метою був захист людей, каже компанія. Масштаб запуску великий: лише за першу добу роботи до супутникового сервісу під’єдналося близько 200 тисяч абонентів. Технічно процес налаштований так, щоб бути максимально непомітним для користувача.