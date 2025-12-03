5G в Украине: пилоты есть, но время коммерческого запуска открытый вопрос

В Украине уже стартовали пилотные проекты 5G - один из них запущен оператором Киевстар. Однако, по словам CEO компании Александр Комаров, сроки полноценного коммерческого запуска 5G остаются неопределенными. Ситуацию осложняют война, нестабильная инфраструктура и сложности с распределением частот.

Глава Киевстара Александр Комаров заявил, что пока не может назвать точную дату коммерческого запуска 5G для массового пользователя. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 24 Каналу

Означают ли пилоты 5G, что сервис скоро будет доступен каждому?

Киевстар уже имеет разрешение на использование диапазона 3,5 ГГц, который применяют для пилотных сетей 5G. Во Львове построено первый тестовый кластер - несколько десятков базовых станций, которые могут быть включены после финального согласования с государственными органами. Параллельно Киевстар модернизирует инфраструктуру: переводит базовые станции с радиорелейных линков на оптоволоконные, обновляет ядро сети под 5G и постепенно сворачивает 3G, освобождая частоты для дальнейшего развития 4G и потенциально 5G.

Несмотря на техническую готовность, полноценный запуск 5G тормозят несколько факторов. Нужны решения регулятора по распределению частот, а также подготовка низкочастотного диапазона 700 МГц, включая аукционы и проверку совместимости с другими пользователями - от военных до спецслужб. Кроме того, в военных условиях сложно масштабно инвестировать в новый стандарт, когда главный приоритет - стабильность существующей связи. Поэтому хотя техническая база уже заложена, время коммерческого запуска 5G в Украине пока остается открытым вопросом.

Что даст 5G Украине - и нужен ли он сейчас?

В случае успешного запуска 5G в Украине, пользователи получат более быстрый и стабильный мобильный интернет, что особенно важно в условиях, когда проводной интернет ненадежен из-за частых блэкаутов. Однако пока операторы сосредоточены на усилении уже существующей сети, чтобы обеспечить связь даже во время отключений - что, по мнению Комарова, остается приоритетом.

Пока что 5G выполняет больше имиджевую роль и демонстрирует техническую готовность - но для массового пользования нужно, чтобы хватило ресурсов, стабильности и регуляторной поддержки. Если эти условия появятся, 5G может стать важным шагом к модернизации связи в Украине.

Как Киевстар внедряет технологию Direct-to-Cell?

История внедрения сервиса Direct-to-Cell в Украине началась с телеком-оператора. Как отмечает руководство Киевстара, идея обратиться к компании SpaceX возникла во время поиска вариантов обеспечения непрерывной связи для населения. Александр Комаров, CEO компании, вспоминает, что сначала сомневался в успехе этой авантюры и не надеялся на быстрый ответ от технологического гиганта. Однако, по совету одного из директоров, запрос был отправлен. Ответ не заставил себя ждать.

Главным аргументом перед наблюдательным советом стала гуманитарная составляющая – необходимость дать украинцам возможность оставаться на связи при любых обстоятельствах. Коммерческая стратегия и модели монетизации разрабатываются прямо сейчас, параллельно с глобальным развитием технологии, но первоочередной целью была защита людей, говорит компания. Масштаб запуска большой: только за первые сутки работы к спутниковому сервису подключилось около 200 тысяч абонентов. Технически процесс настроен так, чтобы быть максимально незаметным для пользователя.