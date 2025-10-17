Британський імміграційний юрист Чоудхурі Рахман використав штучний інтелект для підготовки до судового засідання, подавши вигадані або нерелевантні справи як аргументи. Суддя Марк Бланделл заявив, що юрист намагався приховати факт використання ШІ й витратив час трибуналу.

Під час розгляду справи двох сестер з Гондурасу, які просили притулку у Великій Британії, суддя верхнього імміграційного трибуналу з’ясував, що їхній адвокат Чоудхурі Рахман використовував програму, схожу на ChatGPT, для підготовки документів. Юрист подав 12 посилань на судові прецеденти, з яких частина виявилася вигаданими, а решта не мала стосунку до заявлених правових аргументів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як суд виявив використання ChatGPT?

Суддя Марк Бланделл зазначив, що Рахман "не здійснив жодної належної перевірки достовірності" поданих матеріалів і навіть "намагався приховати" факт використання ШІ. За його словами, адвокат витратив час трибуналу та може бути переданий на розгляд дисциплінарної колегії Bar Standards Board.

Як пише Independent, у своєму рішенні Бланделл пояснив, що під час аналізу документів він виявив десятки неточностей і неіснуючих справ. "Жодне з рішень, на які посилався пан Рахман, не підтримувало його правові доводи", – зазначив суддя. Він додав, що подані матеріали "вводили в оману" і що "найочевидніше пояснення" полягає в тому, що документи були складені з допомогою генеративного штучного інтелекту.

Рахман, у свою чергу, заявив, що неточності виникли "через його стиль написання" та визнав можливу "плутанину у формулюваннях". Проте суддя відкинув ці пояснення, наголосивши, що проблема полягала не у стилі, а у вигаданих посиланнях.

Єдина реалістична можливість полягає в тому, що пан Рахман значною мірою покладався на генеративний ШІ при складанні апеляційних документів і намагався приховати цей факт,

– зазначив Бланделл.

Рішення суду, ухвалене у вересні, було оприлюднене цього тижня.

