Давньоримська армія в Альпах: нова знахідка змінює історію

У швейцарських Альпах археологи виявили римський військовий табір на висоті близько 7000 футів. Знахідка підтверджує присутність римських військ у цьому регіоні приблизно 2000 років тому і відкриває нові деталі їхніх маршрутів.

Археологи виявили стародавній військовий табір у регіоні Граубюнден, який розташований високо в Альпах і безпосередньо пов’язаний із відомим полем битви поблизу. Це відкриття підтверджує, що римляни координовано діяли в цьому районі близько двох тисяч років тому. Про це пише Dailygalaxy.

Дивіться також У Єгипті, можливо, знайшли другого Сфінкса: що відомо про знахідку

Що відомо про новий римський табір?

Дослідження вели фахівці з Університет Базеля разом із місцевою археологічною службою. Спочатку вони працювали над вивченням поля бою в районі Crap Ses, однак у 2023 році волонтер помітив незвичну форму рельєфу вище в горах, що й привело до відкриття нового об’єкта.

Новий табір розташований у коридорі Colm la Runga, приблизно на 3000 футів вище за поле бою. Його вдалося ідентифікувати завдяки технології LiDAR, яка дозволяє "просвічувати" рельєф і виявляти штучні структури навіть під рослинністю.

У результаті дослідники побачили чіткі контури укріплення – три рови та земляний вал, які збереглися до наших днів. З цієї точки відкривається широкий огляд на навколишні долини, включно з Ландвассер, Альбула, Домлешг і Сурсес, а також важливий гірський маршрут Ленцерхайде.

Під час розкопок археологи знайшли свинцеві кулі для пращі та підковки від військового взуття. Деякі з куль мають маркування III Римський легіон, що дозволяє точно визначити підрозділ, який перебував у таборі.

Ці артефакти збігаються з тими, що були знайдені на сусідньому полі бою, що свідчить про їхню належність до однієї військової операції. Це допомагає відтворити події, які відбувалися в регіоні приблизно у I столітті до нашої ери або трохи пізніше.

Відкриття також дає нове уявлення про маршрути римської армії через Альпи. Ймовірно, війська рухалися з району Бергелль через перевал Септимер до Тіфенкастеля, а далі – у напрямку Хура і долини Альпійського Рейну.

Розташування табору на великій висоті показує, що римляни активно використовували стратегічні точки для контролю за пересуванням і ключовими проходами в горах. Це ще раз підтверджує високий рівень організації їхніх військових кампаній.