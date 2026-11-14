Чотири переваги Always-On Display, про які знають не всі власники смартфонів

Always-On Display дозволяє переглядати час, сповіщення та іншу важливу інформацію без розблокування смартфона. Але ця функція має й менш очевидні переваги – від скорочення часу перед екраном до зменшення зношування кнопок.

Always-On Display (AOD) – це режим постійно активного дисплея, який використовує можливості OLED-екранів. Замість підсвічування всієї панелі смартфон активує лише окремі пікселі, щоб показувати потрібну інформацію, поки решта екрана залишається вимкненою. Про це пише BGR.

Завдяки цьому користувач може швидко перевірити час, дату, рівень заряду акумулятора та нові сповіщення. Залежно від виробника й операційної системи на екрані також можуть відображатися прогноз погоди, майбутні події календаря та інші віджети.

Допомагає менше користуватися смартфоном

Ще одна неочевидна перевага AOD – можливість скоротити час перед екраном. Часто люди беруть телефон лише для того, щоб перевірити час або прочитати повідомлення. Однак після розблокування вони починають переглядати соціальні мережі, відео та інший контент.

Так звичайна перевірка сповіщення може перетворитися на тривале гортання стрічки Instagram Reels або YouTube Shorts.

Always-On Display частково допомагає уникнути цієї звички. Оскільки час, дата та важливі повідомлення доступні без розблокування пристрою, користувачеві не потрібно відкривати інші застосунки. Звісно, ця функція не гарантує захисту від безцільного перегляду контенту. Проте вона прибирає одну з причин, через які люди регулярно беруть смартфон до рук.

Зменшує зношування фізичних кнопок

Смартфони без Always-On Display часто змушують користувачів натискати кнопку живлення, щоб перевірити час або побачити сповіщення. Якщо робити це десятки разів на день, механізм кнопки поступово зношується.

Постійно активний дисплей зменшує потребу в таких діях. Основна інформація залишається видимою, тому кнопку живлення можна використовувати рідше. Крім того, сучасні смартфони мають програмні механізми, які допомагають контролювати споживання енергії. Наприклад, iPhone 17 та iPhone 18 можуть знижувати частоту оновлення дисплея до 1 Гц у режимі AOD. Це означає, що екран оновлюється лише один раз на секунду.

Датчики також можуть автоматично вимикати Always-On Display, якщо смартфон лежить екраном донизу або перебуває в кишені. У смартфонах Xiaomi передбачені інші механізми оптимізації. Зокрема, користувач може встановити таймер, після завершення якого дисплей вимикатиметься, а під час надходження важливих сповіщень знову активуватиметься.

Перетворює екран на персоналізований інформаційний центр

Always-On Display – це не лише годинник і сповіщення. Функція також дозволяє налаштовувати зовнішній вигляд екрана відповідно до власних уподобань.

Залежно від моделі смартфона можна змінювати розмір, розташування та колір годинника, встановлювати різні шпалери, додавати віджети з погодою або календарем. Також доступні налаштування відображення сповіщень, які дозволяють контролювати, скільки інформації видно на заблокованому екрані.

На деяких пристроях можна змінювати навіть орієнтацію Always-On Display. У вертикальному режимі екран може працювати як компактна інформаційна панель, а в горизонтальному – нагадувати цифрову фоторамку з персональними зображеннями. Таким чином, Always-On Display поєднує практичність і можливості персоналізації. Функція не лише спрощує доступ до важливої інформації, а й дозволяє зробити зовнішній вигляд смартфона більш індивідуальним.