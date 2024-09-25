Платники податків у США розлючені тим, наскільки дорогу машину придбала місцева поліція

Департамент поліції Південної Каліфорнії придбав новий транспортний засіб, розлютивши цим людей, які вважають його занадто дорогим. Хоча представники відомства спочатку намагалися не розголошувати ціну машини, законна процедура подачі запиту все одно показала, скільки податкових доларів було витрачено поліцією Ірвіна.

Що купили

Мова, звісно ж, йде про модифікований Cybertruck. Різні компанії переробляють пікап Tesla під ті чи інші потреби, дозволяючи людям різних професій і компаніям використовувати машину в своїй роботі. Поліцейські управління по всій країні буквально змагаються за те, щоб стати першими, хто придбає модифікацію для поліції, яку анонсували деякий час тому. Ірвін, штат Каліфорнія, схоже, переміг у цих змаганнях, повідомляє KTLA.

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Однак після того, як стало відомо, скільки грошей департамент витратив на Cybertruck, багато людей залишилися незадоволеними. Публічні записи показують, що поліція заплатила 153 000 доларів за свій Cybertruck, тоді як базова версія з заводу коштує під 100 000 доларів, що все одно дорожче, ніж багато інших електромобілів.

Найгірше те, що, схоже, департамент намагався зберегти цю суму в таємниці. KTLA стверджує, що департамент не повідомляв точну суму "без подання запиту на отримання публічних документів".

Виплачена сума включає в себе основну ціну пікапа і переобладнання для правоохоронних органів. Частково ця вартість пов'язана з придбаною моделлю. За словами сержантки Кері Девіс, Tesla Cyberbeast 2024, більш потужна і дорога версія Cybertruck, коштувала місту понад 132 000 доларів, і це була єдина модель, яка була доступна на той час.

Крім того, "встановлення правоохоронного обладнання за межами міста" вимагало від міста ще майже 21 000 доларів за роботу, яку виконала компанія з Готорна. Поліція поспішила заявити, що все додатково встановлене обладнання "є необхідним для будь-якого поліцейського автомобіля, щоб його можна було використовувати належним чином у разі потреби".

У результаті загальна сума склала понад 153 000 доларів. Але насправді хвилювання платників податків були дещо передчасними, оскільки вони просто не знали, що ця сума не сильно відрізняється від того, скільки поліція зазвичай витрачає на свої автівки. Патрульні автомобілі "коштують близько 116 000 доларів", каже Кері Девіс, і потім вимагають ще тисяч доларів на паливо та обслуговування протягом усього терміну експлуатації, який зазвичай становить від трьох до п’яти років. Ці витрати будуть набагато меншими для Cybertruck, який, як очікує IPD, прослужить принаймні вдвічі довше.

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