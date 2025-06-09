Першоджерелом найбільшої в світі теорії змови – про НЛО у Зоні 51 – виявився полковник ВПС США

Американський військовий у 1980-х роках вирішив пожартувати й роздав людям "фотографії" нібито НЛО поблизу Зони 51. Полковник ВПС США передав місцевому бармену підроблені зображення літаючих тарілок, але його невинний жарт перетворився на масштабну теорію змови, яка десятиліттями живила чутки про НЛО й таємниці Зони 51.

Масштабний розіграш, що вийшов з-під контролю

Ім'я американця сьогодні не розголошується. Як стало відомо із матеріалів Офісу з розслідування аномалій (AARO), він зайшов до пабу поблизу засекреченої бази й віддав бармену сфальсифіковані фото НЛО. Інформація швидко розійшлася серед місцевих і дійшла до ширшої публіки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Хоча ті зображення були підробкою, люди, як можна зрозуміти, сприйняли їх серйозно. Цей так званий "витік" багато років підживлював вигадки про інопланетні технології та експерименти на базі ВПС США. Тепер Зона 51 відома серед уфологів та інших прихильників теорій змов, як місце, де уряд США нібито приховує свідчення візитів прибульців, досліджує рештки космічних кораблів, що впали з космосу тощо. Це місце також фігурує в численних науково-фантастичних фільмах, серіалах і книгах.

Однак правда виявилась набагато банальнішою.

Для чого це все було

Витівка полковника – лише частина більшої картини. Журналісти поспілкувалися з десятками колишніх і чинних військових, підрядників і науковців, пов’язаних з AARO. Виявилося, що Пентагон роками маніпулював темою НЛО, поширюючи дезінформацію не лише серед цивільних, а й серед власного персоналу. І все це було навмисно, оскільки метою було відволікання уваги від реального проєкту розробки нової зброї, а саме стелс-літаків.

Однією з тодішніх розробок був F-117, який дійсно мав незвичний "інопланетний" вигляд. Тому владі США було вигідно видати його за візити інших цивілізацій на Землю, що заплутати Радянський Союз і навіть власних громадян.

Найбільш гучним відкриттям стала вигадана програма під назвою "Yankee Blue", про яку вищі чини повідомляли новопризначених офіцерів. Їм розповідали, що їх залучають до таємного проєкту з реінжинірингу інопланетних технологій – ключового елементу в багатьох теоріях змови про НЛО. Після інструктажу офіцерів попереджали про серйозні наслідки за розголошення – аж до ув’язнення або страти. Через страх покарання більшість мовчали навіть перед найближчими.

Деякі військові роками вірили в реальність цієї програми, аж поки у 2023 році Міністерство оборони офіційно не підтвердило, що це була частина своєрідного "ритуалу посвяти", який практикували десятиліттями.

Тож розслідування AARO ще раз доводить: теорії про НЛО навколо Зони 51 часто є результатом цілеспрямованої дезінформації, а часом – фантазіями звичайних американців, які підхоплювали цікаву байку й розвивали її на свій лад. І хоча бажання вірити у контакти з позаземними цивілізаціями у деяких людей лишається сильним, більш імовірно, що за фантастичними історіями стоять добре продумані маніпуляції з боку військових структур.