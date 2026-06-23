Топ-5 альтернатив iPhone 17 Pro: які Android-смартфони пропонують більше за ті ж гроші

Apple iPhone 17 Pro залишається потужним гравцем на ринку, але у 2026 році індустрія пропонує значно ширший вибір. Ми зібрали п'ять найцікавіших Android-флагманів, які перевершують "яблучний" гаджет за автономністю, швидкістю зарядки та можливостями камер.

За останні роки конкуренти на Android кардинально переосмислили хімічний склад акумуляторів та вдосконалили камери. Ми зібрали п'ять найкращих альтернатив "яблучному" флагману, які перевершують його за ключовими характеристиками.

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1. Samsung Galaxy S26 Ultra: найкращий софт та ультимативна камера

Це найбезпосередніший конкурент iPhone Pro-серії. Цього року Samsung зменшила товщину корпусу до 7,9 мм та додала практичну інновацію – екран Privacy Display, який обмежує кути огляду, щоб приховати вміст від сторонніх очей у транспорті чи кафе.

Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото Depositphotos

Експерти визнали Galaxy S26 Ultra найкращим Android-смартфоном для мобільної фотографії. Його універсальна система камер із 200-мегапіксельним головним сенсором та винятковими можливостями наближення (зуму) не залишає шансів конкурентам.

Смартфон також виділяється просунутим штучним інтелектом Agentic AI (оновлений асистент Bixby самостійно керує налаштуваннями за голосовим запитом) та додатковими інструментами безпеки. Крім того, Samsung гарантує оновлення операційної системи Android протягом 7 років – аж до 2033 року.

Зверніть увагу! У реальних тестах автономності цей флагман посів четверте місце, протримавшись 10 годин 52 хвилини, що краще за преміальний iPhone 17 Pro Max (10 годин 40 хвилин).

2. Oppo Find X9 Ultra: абсолютний лідер автономності

Oppo створила справжній шедевр для фотографів у партнерстві з Hasselblad. Задня панель з екошкіри нагадує дизайн професійної камери Hasselblad X2D 100C Earth Explorer, що виділяє пристрій на тлі звичного скла та металу.

Oppo Find X9 Ultra / Фото notebookcheck

Головна фішка смартфона – кремній-вуглецевий акумулятор Glacier Battery ємністю 7500 мАг. Завдяки новим технологіям батарея залишається компактною, але забезпечує феноменальну витривалість. У детальному порівняльному тесті від TechNick цей смартфон став абсолютним лідером, пропрацювавши рекордні 12 годин 16 хвилин.

Окрім цього, Oppo Find X9 Ultra підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 100 Вт (проти ліміту в 40 Вт в iPhone 17 Pro). Набір камер включає шість об'єктивів, серед яких виділяються телеоб'єктив Hasselblad із 10-кратним оптичним зумом та 200-мегапіксельний основний сенсор. Також є підтримка двостороннього супутникового зв'язку.

3. Xiaomi 17 Ultra: кишенькова фотостудія з оптикою Leica

Співпраця Xiaomi з легендарним брендом Leica продовжує приносити плоди. Новий Xiaomi 17 Ultra отримав плоский 6,9-дюймовий LTPO OLED-дисплей із піковою яскравістю 3500 ніт, який автоматично знижує частоту оновлення для економії заряду.

Xiaomi 17 Ultra / Фото Depositphotos

Камера побудована навколо величезного 1-дюймового сенсора Light Fusion 1050L та 200-мегапіксельного телеоб'єктива Leica. Завдяки великій матриці смартфон робить чисті 200-мегапіксельні знімки без цифрового кропу в діапазоні 75-100 мм. Для ентузіастів пропонують аксесуар Photography Kit Pro – спеціальне руків'я з фізичною кнопкою затвора, важелем зуму та додатковою батареєю на 2000 мАг.

Важливо! Хоча фотоможливості пристрою вражають, у тестах автономності TechNick він показав скромніший результат – 6 місце та 9 годин 46 хвилин роботи.

4. Vivo X300 Ultra: ідеальні портрети та стабільне відео

Серія X від Vivo давно славиться своєю природною кольоропередачею, а модель X300 Ultra, розроблена спільно з ZEISS, виводить зйомку при складному освітленні на новий рівень.

Vivo X300 Ultra / Фото OPPO

Смартфон оснащений унікальною 200-мегапіксельною 85-мм телефотокамерою APO. Спеціальна конструкція лінз мінімізує кольорові контури (хроматичні аберації) на контрастних кадрах. За плавність зображення відповідає просунута оптична стабілізація (OIS) та мультиспектральний сенсор на 12 колірних каналів.

Апарат працює на топовому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і легко записує відео у форматі 4K при 120 к/с. Завдяки батареї ємністю 6600 мАг смартфон посів почесне друге місце в тестах автономності TechNick, протримавшись вражаючі 11 годин 41 хвилину.

5. OnePlus 15: найкраще співвідношення ціни та швидкості

Якщо інші флагмани коштують близько 1000 доларів, то OnePlus 15 пропонує топові характеристики всього за 799 доларів. Це робить його неймовірно вигідною покупкою.

OnePlus 15 / Фото OnePlus

Смартфон пропонує найкраще у своєму класі співвідношення швидкості роботи, автономності та надшвидкої зарядки. Він оснащений акумулятором Silicon NanoStack ємністю 7300 мАг із підтримкою 120-ватної зарядки. Геймери оцінять 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 165 Гц та потужний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Хоча його камери (три сенсори по 50 Мп) дещо поступаються дорожчим конкурентам за деталізацією, експерти TechRadar назвали OnePlus 15 найкращим вибором для зйомки об'єктів у русі завдяки надшвидкому автофокусу.

Що вибрати у 2026 році?

Поки Apple зосереджується на еволюційних покращеннях та алгоритмах обробки зображень, Android-виробники пропонують справжню апаратну революцію: кремній-вуглецеві батареї величезної ємності, професійну оптику та зарядку за лічені хвилини.

Цікаво, що сама Apple у 2026 році суттєво стерла межу між базовою моделлю та Pro-версією. Стандартний iPhone 17 отримав 120-герцовий дисплей ProMotion, чип A19, покращену автономність та 256 ГБ пам'яті в базовій версії за ціною 799 доларів. Експерти називають його найкращим вибором "за свої гроші" для тих, кому не потрібні специфічні професійні камери Pro-версії.

Якщо ж вам потрібен максимум від технологій без компромісів – Android-альтернативи з нашого списку пропонують значно більше можливостей за ті ж гроші.