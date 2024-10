Apple представляє рекордно малий Mac mini з процесором M4

Apple представила нове покоління мініатюрних комп'ютерів на другий день свого тижня анонсів. Mac Mini уперше за більш ніж десятиліття отримав серйозні оновлення дизайну, а також багато змін усередині.

Головне про нові Mac Mini

Тепер пристрій оснащений новітнім чипом M4, вперше підтримує трасування променів і за замовчуванням поставляється з 16 гігабайтами оперативної пам'яті, що, здається, є новою нормою в еру Apple Intelligence. Ціна на комп'ютер зі звичайним чипом M4, як і раніше, починається від 599 доларів, тоді як більш потужна модель M4 Pro коштує від 1399 доларів, пише The Verge.

Як і оновлений iMac, анонсований вчора, Mac Mini доступний для попереднього замовлення вже зараз і з'явиться в магазинах 8 листопада.

Перше, що ви помітите — це новий дизайн. Mini значно зменшився в розмірах, що видно при прямих порівняннях у ролику Apple. Він і так був відносно невеликим настільним комп'ютером, а тепер став зовсім крихітним – розмір кожної зі сторін усього 12 сантиметрів.



Новий Mac Mini / Фото Apple

Природно, виникає питання про те, як Apple вдається підтримувати прохолоду всередині корпусу. Компанія каже, що це завдяки ефективності M4 та "інноваційній тепловій архітектурі, яка спрямовує повітря на різні рівні системи", тоді як уся вентиляція здійснюється через пласку "ногу", яка займає майже всю нижню площу й одночасно виконує роль підставки.

Попри зменшення розмірів, Apple оснастила комп'ютер великою кількістю входів/виходів:

Спереду два порти USB-C і 3,5-міліметровий аудіороз'єм.

і 3,5-міліметровий аудіороз'єм. На задній панелі ви знайдете 10-гігабітний Ethernet, HDMI і три порти Thunderbolt .

. Порти USB-A нарешті стали історією.

Швидкість портів Thunderbolt буде відрізнятися залежно від того, який процесор M4 ви вибрали. Звичайний чип M4 підтримує Thunderbolt 4, тоді як M4 Pro забезпечує найновішу пропускну здатність Thunderbolt 5.



Деякі роз'єми Mac Mini / Фото Apple

M4 Pro Mac Mini також забезпечує вищу загальну продуктивність завдяки 14 процесорним і 20 графічним ядрам.

Обсяг оперативної пам'яті можна вибрати до 32 гігабайтів у звичайному M4 або до 64 гігабайтів у M4 Pro.

у звичайному M4 або у M4 Pro. Обсяг накопичувача досягає 8 терабайтів.

Усе це робить Mac Mini вельми потужною машиною, якщо ви готові витратити достатньо коштів за додаткові характеристики.

Apple традиційно порівняла Mac mini на базі M4 з пристроями колишніх поколінь, навівши цифри. Так, наприклад, новинка забезпечує до 13,3 раза вищу ігрову продуктивність у World of Warcraft: The War Within, ніж Mac mini з M1. Він також покращує якість фотографій, прискорюючи масштабування зображень у Photomator до 33 разів. Mac mini на чипі M4 Pro проводить 3D-візуалізацію у Blender до 2,9 раза швидше, ніж з процесором M2 Pro.