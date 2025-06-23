Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26, через які повстали користувачі, але лише трохи

Apple випустила другу бета-версію iOS 26, де частково вирішила проблеми з читабельністю нового інтерфейсу Liquid Glass. Основні виправлення стосуються Центру управління та сповіщень, які раніше були майже нечитабельними через надлишкову прозорість елементів.

Головна зміна в iOS 26 beta 2

Інтерфейс Liquid Glass, який Apple презентувала на WWDC 2025, викликав чимало нарікань та насмішок з боку користувачів першої бета-версії iOS 26. Найбільше скарг стосувалося Центру управління (меню, що викликається свайпом униз). Його напівпрозоре оформлення ускладнювало розпізнавання кнопок, перемикачів і повзунків, особливо на яскравому або деталізованому тлі. У результаті елементи зливалися з фоном, а сам Центр управління ставав важким для навігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.

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Apple врахувала ці зауваження й тепер, в iOS 26 beta 2, контрастність Центру управління була підвищена. Компанія суттєво посилила ефект затемнення та розмиття фону, що дозволило краще виділяти елементи керування. Тепер вони чіткіше вирізняються на фоні домашнього екрана, а накладання виглядає більш охайно та зрозуміло. Це невелике, але важливе вдосконалення, яке покращило зручність користування інтерфейсом.

Крім Центру управління, деякі зміни торкнулися також системи сповіщень. Тексти у них стали трохи чіткішими, але все ще викликають труднощі в умовах яскравого фону.

Варто зазначити, що це ще не фінальна версія ОС. Робота над інтерфейсом триває, тож компанія ще внесе багато виправлень і, ймовірно, адаптує систему відповідно до нових відгуків тестувальників.

Що ще змінила Apple в оновленні

Окрім покращення Liquid Glass, iOS 26 beta 2 містить низку додаткових змін: