Apple виправила недоліки інтерфейсу iOS 26, через які повстали користувачі, але лише трохи
- Apple випустила другу бета-версію iOS 26, яка частково вирішила проблеми з читабельністю інтерфейсу Liquid Glass, підвищивши контрастність Центру управління та покращивши розмиття фону.
- Оновлення iOS 26 beta 2 також містить зміни в App Store, Journaling, Apple Wallet, Apple Music і Safari, а також нові віджети та рінгтон.
Apple випустила другу бета-версію iOS 26, де частково вирішила проблеми з читабельністю нового інтерфейсу Liquid Glass. Основні виправлення стосуються Центру управління та сповіщень, які раніше були майже нечитабельними через надлишкову прозорість елементів.
Головна зміна в iOS 26 beta 2
Інтерфейс Liquid Glass, який Apple презентувала на WWDC 2025, викликав чимало нарікань та насмішок з боку користувачів першої бета-версії iOS 26. Найбільше скарг стосувалося Центру управління (меню, що викликається свайпом униз). Його напівпрозоре оформлення ускладнювало розпізнавання кнопок, перемикачів і повзунків, особливо на яскравому або деталізованому тлі. У результаті елементи зливалися з фоном, а сам Центр управління ставав важким для навігації, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Mac.
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Apple врахувала ці зауваження й тепер, в iOS 26 beta 2, контрастність Центру управління була підвищена. Компанія суттєво посилила ефект затемнення та розмиття фону, що дозволило краще виділяти елементи керування. Тепер вони чіткіше вирізняються на фоні домашнього екрана, а накладання виглядає більш охайно та зрозуміло. Це невелике, але важливе вдосконалення, яке покращило зручність користування інтерфейсом.
Крім Центру управління, деякі зміни торкнулися також системи сповіщень. Тексти у них стали трохи чіткішими, але все ще викликають труднощі в умовах яскравого фону.
Варто зазначити, що це ще не фінальна версія ОС. Робота над інтерфейсом триває, тож компанія ще внесе багато виправлень і, ймовірно, адаптує систему відповідно до нових відгуків тестувальників.
Що ще змінила Apple в оновленні
Окрім покращення Liquid Glass, iOS 26 beta 2 містить низку додаткових змін:
- Зокрема, з’явився розділ "Доступність" на сторінках застосунків в App Store.
- Додаток Journaling для iPad тепер синхронізується з iCloud.
- В Apple Wallet з'явилась функція відстеження замовлень.
- В Apple Music – новий віджет Live Radio, зручний для CarPlay.
- Також додано ще один віджет, який дозволяє запускати пошук з екрана блокування.
- Повернулися стокові шпалери для iPhone, включаючи ефект паралакса, що був відсутній у першій бета-версії.
- У Dock (закріплена панель іконок унизу робочого столу) іконки тепер вирівнюються по лівому краю, а не по центру, якщо їх менше чотирьох. Невідомо, чи це помилка, чи новий задум.
- Safari отримав реорганізоване меню "Більше" з оновленими іконками.
- Режим високої контрастності тепер додає рамки до елементів Liquid Glass.
- З'являється новий рінгтон для дзвінка. Нагадаємо, нещодавно Apple нарешті дозволила ставити на дзвінок будь-яку пісню зі смартфона, чого в iOS ніколи не було.
- Невідомі відправники тепер мають синій значок сповіщення замість червоного, щоб розрізняти два типи значків сповіщень.