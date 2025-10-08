Британська поліція розкрила масштабну схему контрабанди iPhone після того, як потерпілий відстежив свій вкрадений смартфон через функцію Apple Find My. Розслідування привело до складів біля аеропорту Гітроу, де знайшли тисячі пристроїв, а також до серії арештів у Лондоні.

Функція Find My, яку Apple створила для пошуку загублених пристроїв, стала несподівано корисним інструментом для британських правоохоронців. Саме завдяки їй поліція вийшла на слід великої банди, яка займалася крадіжками та контрабандою тисяч iPhone до Китаю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Дивіться також Apple нібито готується до відставки Тіма Кука: кого обрали наступником

Як одна функція Apple допомогла викрити міжнародну схему крадіжок iPhone?

Розслідування почалося з того, що власник викраденого iPhone відстежив свій телефон у складі поблизу лондонського аеропорту Гітроу. Як розповів детектив Марк Гевін, подія сталася на Святвечір: "Потерпілий відстежив свій пристрій до складу, а охоронці допомогли знайти коробку, де серед інших 894 телефонів лежав і його апарат".

Цей випадок став початком масштабного розслідування. Поліція виявила ще понад 2 000 вкрадених смартфонів і заарештувала 18 осіб. У процесі було вилучено кілька партій телефонів, а знайдені ДНК-зразки допомогли ідентифікувати підозрюваних. Влада підозрює, що банда займалася переправленням техніки до Китаю, де кожен пристрій могли продавати до 5 тисяч доларів.

За даними BBC, у Лондоні щороку викрадають десятки тисяч телефонів, і саме ця група могла бути причетна до значної частини злочинів. "Вони цілеспрямовано обирали техніку Apple, бо вона дуже прибуткова на зовнішніх ринках", – зазначив Гевін. Відомо, що вуличним злодіям платили до 300 фунтів (близько $400) за кожен телефон.

Британські правоохоронці додають, що деякі злочинці вже переходять із торгівлі наркотиками у "телефонний бізнес", адже прибутки від продажу викрадених гаджетів більші. Міністерка поліції Сара Джонс зазначила: "Ми чуємо, що дехто відмовляється від наркоторгівлі на користь крадених телефонів, бо це менш ризиковано й більш вигідно".

Чому Apple під слідством у Франції?

Apple опинилася під розслідуванням у Франції через використання голосових записів, зроблених за допомогою Siri. Справу передано до Офісу з боротьби з кіберзлочинністю, а підставою стала скарга правозахисної організації, яка стверджує, що компанія могла зберігати конфіденційні розмови користувачів без їхньої згоди.

Розслідування ґрунтується на скарзі французької Ліги з прав людини, поданій раніше цього року. Організація спирається на свідчення Томаса Ле Бонньєка — колишнього підрядника Apple в Ірландії, який публічно розповів, що аналізував записи користувачів, зокрема дуже особисті розмови, включно з бесідами хворих на рак.