Хто стане новим обличчям Apple?

Наближення 65-річчя Тіма Кука вкотре активізувало розмови про майбутнє керівництво Apple. Хоча сам Кук не оголошував про свої плани піти на пенсію (ба більше, він раніше говорив, що цього не станеться найближчим часом), компанія, схоже, вже має чіткий план наступництва. Головним кандидатом на посаду генерального директора все частіше називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення, пише 24 Канал з посиланням на Neowin.

Джерела, близькі до компанії, описують Тернуса як довірену особу Тіма Кука та авторитетного фахівця, якого поважають всередині Apple. У свої 50 років він перебуває в тому ж віці, в якому Кук очолив компанію у 2011 році, що дає йому потенціал для довгострокового керівництва протягом десятиліття або й довше.



Джон Тернус – старший віце-президент з апаратної інженерії в Apple / Фото Apple

На відміну від Кука, який має досвід в операційному управлінні, Тернус є інженером з глибокою технічною експертизою. Це може стати вирішальним фактором для ради директорів, особливо з огляду на виклики, з якими Apple стикається в галузі штучного інтелекту та доповненої реальності.

Позиції Тернуса зміцнилися після того, як попередній імовірний наступник, головний операційний директор Джефф Вільямс, оголосив про свій відхід на пенсію. Його відставка фактично відкрила шлях для Тернуса. В останні роки Apple свідомо підвищувала публічність Тернуса: він представляв нові продукти, як-от iPhone Air, з’являвся на заходах і брав участь у гучних інтерв'ю. Його обов'язки також значно розширилися – тепер він впливає не лише на розробку "заліза", а й на продуктову стратегію та маркетингові рішення, як пише PhoneArena.

Apple уже зараз переживає період кадрових змін. Низка інших топменеджерів, зокрема керівник відділу розробки чипів Джоні Сроуджі, голова з питань екології Ліза Джексон та керівник напряму ШІ Джон Джаннандреа, також розмірковують про завершення кар'єри або їхнє майбутнє в компанії є невизначеним. На тлі цих змін кандидатура Тернуса виглядає найбільш стабільною та логічною.

Куди піде Тім Кук?

Очікується, що навіть після відходу з посади CEO Тім Кук залишиться в компанії та обійме посаду голови ради директорів. Такий підхід, подібний до переходів влади в Microsoft, Amazon та Netflix, дозволить забезпечити спадкоємність і плавну передачу справ новому керівнику, який поведе Apple у нову еру.