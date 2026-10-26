Apple натякнула на новинки, які представить протягом цього тижня

Apple натякнула на нові анонси після презентації iPad mini з OLED-дисплеєм і чипом A20 Pro. До кінця тижня компанія може представити оновлені iMac і MacBook Pro, зокрема моделі із сенсорними OLED-екранами.

Керівник маркетингового підрозділу Apple Грег Джосвяк натякнув на насичений тиждень новинок невдовзі після того, як компанія представила оновлений iPad mini. У дописі в соцмережі X він пообіцяв «захопливий тиждень». Про це пише MacRumors.

Apple готує нові пристрої після анонсу iPad mini

За даними MacRumors, Apple може анонсувати кілька нових комп'ютерів до кінця тижня. Серед очікуваних пристроїв – iMac із чипом M6, 14-дюймовий MacBook Pro з таким самим процесором, а також нові MacBook Pro із сенсорними OLED-дисплеями.

Водночас Apple поки не підтвердила повний перелік майбутніх пристроїв. Інформація про них ґрунтується на попередніх повідомленнях і очікуваннях щодо планів компанії.

Коли Apple покаже нові пристрої?

У середу, 28 жовтня, Apple проведе захід для журналістів і творців контенту в Лос-Анджелесі. Початок запланований на 10:00 за тихоокеанським часом, тобто на 19:00 за київським часом.

Під час заходу учасники зможуть особисто ознайомитися з новими пристроями. Однак сама демонстрація не обов'язково означає, що всі очікувані продукти дебютують саме цього дня.

Особливу увагу привертають чутки про MacBook Pro із сенсорними OLED-дисплеями. Якщо ці моделі справді представлять, вони стануть одним із найпомітніших оновлень ноутбуків Apple. Проте характеристики, ціни та терміни виходу таких пристроїв компанія наразі офіційно не розкрила.