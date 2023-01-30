Тиха війна: Як Apple покращує свої сервіси для конкуренції з Android

Компанія Apple вирішила звільнити свою операційну систему від сервісів та функцій, які пропонує Google. Для цього було вибрано не легкий, але надійний шлях покращення власних сервісів, таких як мапи, пошук та реклама.

Стосунки Apple та Google у сфері конкуренції операційних систем одразу виявилися добряче натягнутими. Мабуть, усі пам'ятають, як свого часу Стів Джобс назвав Android краденим продуктом і оголосив війну цій платформі. Роками згодом стосунки між компаніями суттєво пом'якшилися, але тепер, схоже, у Apple вирішили викопати сокиру війни.

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Apple посилює сервіси для смартфонів у "мовчазній війні" проти Google – саме з таким заголовком вийшов матеріал від Financial Time, який розповідає про те, що компанія з Купертіно вирішила взятися за серйозну конкуренцію з Google. 24 Канал далі розповідає про те, як Apple навіть не думала закопувати сокиру війни, а швидше приховала її вичікуючи зручної нагоди.

Google буде непереливки

З посиланням на заяви двох колишні інженерів Apple FT зазначає, що виробник iPhone затаїв "образу" на Google і що Apple досі веде "тиху війну" проти свого заклятого суперника. Вона робить це, працюючи над функціями, які можуть дозволити їй більше відокремити свої продукти від сервісів, які пропонує Google.

Карти

Першим фронтом цієї битви є картографія, яка розпочалася у 2012 році, коли Apple випустила додаток Maps, витіснивши свого конкурента Google у вигляді попередньо завантаженого додатка.

Цей крок мав стати блискучим моментом для програмної майстерності Apple, але запуск був настільки невдалим – деякі мости, наприклад, виявилися деформованими і "потонули" в океані – що виконавчий директор Тім Кук просив вибачення у користувачів шкодуючи за розчарування, яке викликав реліз.



Apple працює над якістю своїх послуг / Фото Unsplash

Однак за останнє десятиліття карти Apple значно покращилися. Раніше цього місяця компанія анонсувала Business Connect – функцію, яка дозволяє компаніям заявляти про своє цифрове місцезнаходження, щоб вони могли взаємодіяти з користувачами, показувати фотографії та пропонувати рекламні акції.

Це прямий виклик Google Maps, який співпрацює з платформою рекомендацій Yelp, пропонуючи подібну інформацію, і отримує прибуток від реклами та реферальних зборів.

Business Connect йде далі, використовуючи переваги операційної системи Apple, щоб надати користувачам iOS унікальні можливості, такі як безперешкодна інтеграція з Apple Pay або Business Chat, текстовим інструментом для комерційних розмов.

Пошук

Другий фронт битви – це пошук. Хоча Apple рідко обговорює продукти на стадії розробки, компанія вже давно працює над функцією, відомою всередині компанії як "Apple Search", інструментом, який полегшує "мільярди пошукових запитів" на день, за словами співробітників, які працюють над проєктом.

Пошукова команда Apple працює щонайменше з 2013 року, коли компанія придбала стартап Topsy Labs, який індексував Twitter, щоб уможливити пошук та аналітику. Технологія використовується щоразу, коли користувач iPhone звертається за інформацією до голосового помічника Apple Siri, вводить запити з домашнього екрана або користується пошуковою функцією "Spotlight" на комп'ютері Mac.

Пошукова пропозиція Apple була розширена після придбання у 2019 році Laserlike, стартапу зі штучного інтелекту, заснованого колишніми інженерами Google, який описав свою місію як надання "високоякісної інформації та різноманітних точок зору на будь-яку тему з усього Інтернету".

Може здатися, що з пошуком від Google конкурувати практично неможливо, але у Apple є важливий козир в рукаві – конфіденційність. Після того, як у квітні 2021 року компанія запустила нову політику конфіденційності, яка позбавила такі компанії, як Facebook і Snap, можливості легко створювати профілі користувачів і відстежувати їхні дії в різних додатках, акції цих компаній обвалилися на 58% і 84% відповідно.

Apple неодмінно скористається цим, пропонуючи новий продукт, і користувачі, які не захочуть, щоб їхні дані потрапляли в треті руки не задумуючись змінять інструмент ще ж і надто, якщо він матиме нові та цікаві функції.



Apple хоче витіснити послуги Google зі своєї платформи / Фото Unsplash

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Третій фронт битви Apple може виявитися найбільш руйнівним для Google. Її материнська компанія Alphabet отримує понад 80 відсотків своїх доходів саме з реклами і їй на цьому ринку точно не потрібні нові конкуренти і Apple вже готується.

Минулого літа Apple розмістила на своїх сторінках вакансій оголошення про те, що шукає когось, хто "керуватиме розробкою найбільш орієнтованої на конфіденційність, складної платформи на стороні попиту, яка тільки можлива". DSP – це інструмент купівлі цифрових медіа, який дозволяє рекламодавцям купувати рекламний інвентар на кількох біржах.

Оголошення про вакансію свідчить про те, що Apple хоче побудувати нову рекламну мережу, яка змінить спосіб доставки реклами користувачам iPhone і не дозволить стороннім брокерам даних брати участь у цьому процесі.

У вересні цю посаду обійняв Кіт Вайсбург, який став менеджером по продуктах групи Ad Platforms. Вайсбург, який також провів десять років у Google та YouTube, був старшим менеджером з продуктів у DSP Amazon.

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Конкуренція це завжди добре для користувача

Хай там що, а гарантованим переможцем у війні конкурентів завжди є користувач, який отримує всі переваги, адже саме за його увагу й прихильність воюють компанії. Apple давно довела, що вміє робити справді якісні продукти, навіть якщо велосипед вже давно винайдено.

Крім того, найближчим часом ця війна точитиметься не лише на фронті операційних систем. Обидві компанії випускають пристрої, які конкурують між собою цілими екосистемами. А ще ж на підході абсолютно нові ґаджети, які можуть перевернути з ніг на голову увесь ринок.

Схоже попереду нас чекає боротьба титанів, яка неодмінно принесе чимало якісних змін на кожній з платформ, адже Google точно не здасться без бою.