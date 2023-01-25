Звичайно, Windows 10 ще дуже рано ховати. Корпорація Майкрософт продовжуватиме підтримувати Windows 10 Home і Windows 10 Pro до 14 жовтня 2025 року, що дає багатьом користувачам ПК привід продовжити роботу з цією ОС до того часу.

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Якщо на вашому комп'ютері вже працює Windows 10, ви можете продовжувати працювати. Але якщо ви збираєте ПК, вам знадобиться нова ліцензія, щоб встановити улюблену ОС. 24 Канал розповідає де ви можете її отримати.

Купуйте Windows 10 безпосередньо у Microsoft

На момент написання цієї статті Microsoft все ще продає ліцензії на Windows 10 на своєму веб-сайті. Ви можете придбати Windows 10 Home за 5399 гривень, а Windows 10 Pro за 7899 гривень. Якщо ви хочете придбати легальну копію Windows 10 до закінчення терміну, встановленого корпорацією Майкрософт, зараз саме час це зробити.

Однак що робити після 1 лютого, коли вам не вдасться зробити покупку на сайті Microsoft.

Зверніться у звичайний магазин техніки

Те, що Microsoft більше не продає Windows 10, не означає, що всі інші магазини припиняють продаж. Зверніться за копіями Windows 10 спокійно можна до відомих торгових мереж, онлайн магазинів та навіть дрібних продавців, які досі можуть мати копії операційки для продажу на своїх прилавках.

Ви навіть можете відшукати фізичну копію системи для колекції, так би мовити.

Обережно з покупкою Windows 10 в інтернеті

Перші позиції з пропозицією купити Windows 10, які з'являться в пошуку будуть сторонніми реселерами. Ці сайти існують роками, і вони пропонують копії Windows 10 набагато дешевше, ніж Microsoft та офіційні продавці. У той час як розробник Windows бере за копію Windows 10 Home 5399 гривень, такі сайти можуть продавати ключі за ціною від 500 гривень.

Причина, чому ці сайти можуть продавати ліцензії за такою ціною, полягає в тому, що вони так чи інакше отримали програмне забезпечення задешево. Можливо, сайт зміг купити ключ в іншій країні, де Microsoft стягує меншу плату за Windows 10. А можливо, ключ крадений. Неможливо знати напевно.

Ви можете завантажити один з таких ключів і сподіватися на краще, але, оскільки ви не знаєте, легальний він чи ні, неможливо передбачити, як відреагує ваш комп'ютер. Ви можете активувати ключ і продовжити користуватися Windows 10 до 2025 року. Або ж рано чи пізно побачити сповіщення про необхідність активації вашої копії Windows.

Шукайте старі ПК із наклейками ключів продукту

Якщо у вас є доступ до старого комп'ютера чи ноутбука з наклейкою ключа продукту, ви можете використовувати ці коди для активації Windows 10 на тому комп'ютері, яким ви користуєтеся зараз. Ці наклейки працюють на всіх версіях Windows 7, тому це потенційне рішення.

Чому вам взагалі не потрібно купувати Windows 10

Якщо все, що ви хочете зробити, – це запустити Windows 10 на своєму ПК, не заплативши ні копійки, ви цілком можете це зробити, не вдаючись до піратства. Windows трохи унікальна: Корпорація Microsoft фактично дозволяє вам завантажити та встановити ОС на свій комп'ютер без попередньої оплати – якщо ви робите це з ISO-образу. Ви можете встановити ОС з флешки або DVD, а після завершення ігнорувати спливаючі вікна з проханням активувати програмне забезпечення.

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Неактивовані версії Windows 10 мають певні обмеження. Вам доведеться мати справу з водяним знаком на екрані, і ви втратите можливість змінювати теми або шпалери (хоча ви можете встановити свої шпалери, клацнувши правою кнопкою миші на зображенні, яке вам подобається). Але ви зможете встановлювати всі оновлення і здебільшого, користуватися ОС так, як вона була б активована. Ви завжди зможете активувати програмне забезпечення за допомогою ключа продукту в майбутньому, якщо захочете.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваша техніка приховує чимало секретів та неочевидних функцій. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.