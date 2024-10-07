Коли з'являться перші функції штучного інтелекту Apple Intelligence

Як і очікувалося, Apple не відкрила доступ до своїх функцій штучного інтелекту відразу після презентації iPhone 16 та нової iOS 18. Ранні чутки правдиво сповістили, що вони будуть випускатися поступово, починаючи з першого великого оновлення операційної системи. Відомий інсайдер і журналіст Марк Гурман розкрив деталі й назвав імовірну дату виходу наступної версії, яка принесе Apple Intelligence.

Коли чекати Apple Intelligence

У вересні Apple сказала, що планує випустити оновлення десь у "наступному місяці", але конкретних дат не розкрила. За словами Марка Гурмана, який пише регулярні колонки для Bloomberg, Apple Intelligence почне впроваджуватися 28 жовтня. Судячи з усього, в цей день вийдуть усі основні операційні системи, зокрема iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1.

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Ці оновлення принесуть деякі з перших функцій Apple Intelligence на iPhone 16 та Pro-версії смартфонів з попереднього покоління.

Перша хвиля включатиме текстовий редактор і інструмент для підбиття підсумків Writing Tools, а також інтелектуальний аудіозапис і транскрипцію для Пошти, Нотаток, Сторінок та інших додатків.

Ми також, імовірно, побачимо нову функцію "Спогади" в додатку "Фотографії", яка має стати простим у використанні редактором для створення відео із зображеннями з галереї, а також функцію Clean Up, яка видалятиме об'єкти з зображень.

iOS 18.2 принесе набагато більше

Наступне оновлення очікується в грудні. Але цього разу точної дати немає. Будь-які функції, яких не буде в iOS 18.1, швидше за все, з'являться в цій версії, враховуючи той факт, що це буде остання можливість для релізу до кінця 2024 року.

Підтримка ChatGPT в Siri . Раніше Тім Кук зазначив, що інтеграція ChatGPT відбудеться "до кінця календарного року". Це одна з найбільш очікуваних можливостей, але Siri давно критикують за те, що голосовий асистент від Apple не рівня конкурентам і не може задовольнити всі потреби. ШІ повинен прокачати цей сервіс, давши йому значно ширші можливості.

. Раніше Тім Кук зазначив, що інтеграція ChatGPT відбудеться "до кінця календарного року". Це одна з найбільш очікуваних можливостей, але Siri давно критикують за те, що голосовий асистент від Apple не рівня конкурентам і не може задовольнити всі потреби. ШІ повинен прокачати цей сервіс, давши йому значно ширші можливості. Розширення Apple Intelligence на нові країни . Хоча ШІ від Apple ще не вийшов, його тестують уже довгий час, але лише англійською мовою в США. Повідомляється, що набір функцій буде поширено для додаткових англомовних країн, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію, Південну Африку та Велику Британію. Про доступність іншими мовами поки невідомо, але можна не сумніватися, що це також у планах.

. Хоча ШІ від Apple ще не вийшов, його тестують уже довгий час, але лише англійською мовою в США. Повідомляється, що набір функцій буде поширено для додаткових англомовних країн, включаючи Австралію, Канаду, Нову Зеландію, Південну Африку та Велику Британію. Про доступність іншими мовами поки невідомо, але можна не сумніватися, що це також у планах. Genmoji та Image Playground. Ми побачили функції генерації зображень від Apple на WWDC ще в червні, хоча з того часу не вийшло жодної бета-версії. Попри те, що не було жодних конкретних витоків або підтверджень від Apple щодо того, коли ми побачимо ці функції, здається досить імовірним, що це станеться в iOS 18.2. Genmoji відповідає за генерування нових емодзі та стікерів, а Image Playground – картинок за текстовим описом.

iOS 18.2 матиме також багато можливостей, не пов'язаних із ШІ. Наприклад, функції здоров'я слуху для AirPods Pro 2, зокрема можливість використовувати навушники як слуховий апарат, оновлений додаток "Пошта" зі свіжим дизайном і категоризацією, екран примусового вибору браузера в ЄС, підтримка роботів-пилососів та інше.