iPhone рекомендує прапор Палестини при введені слова "Єрусалим" – Apple обіцяє це виправити

Нещодавнє оновлення iOS 17.4.1 від Apple викликало запеклі дебати: проізраїльські користувачі соціальних мереж помітили несподівану рекомендацію емодзі при введенні слова "Єрусалим" на своїх iPhone.

Статус міста довгий час був предметом суперечок, і лише кілька країн, включно з США, після рішення президента Трампа у 2017 році, визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. І навпаки, ширша міжнародна спільнота, включно з Організацією Об'єднаних Націй, сприймає Єрусалим як фактично розділений, а Східний Єрусалим, що охоплює Старе місто, вважається частиною Західного берега або окупованої Палестини.

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Реакція Apple

У відповідь на цю проблему компанія Apple заявила, що рекомендація емодзі з палестинським прапором була ненавмисною, і підтвердила плани вирішити цю проблему в майбутньому оновленні.

Варто зазначити, що збій не був універсальним і залежав від налаштувань клавіатури iPhone. Наприклад, користувач Twitter @DaniRFlynn виявив, що емодзі з палестинським прапором з'являвся лише при наборі "Jerusalem" на певних англійських клавіатурах, таких як британська, сінгапурська та південноафриканська.

Це не перший випадок, коли Apple опиняється втягнутою в геополітичні суперечки, зокрема, пов'язані з емодзі.

У 2019 році вона видалила емодзі з прапором Тайваню з клавіатури iOS у Гонконзі та Макао.

Крім того, у 2019 році Apple Maps зазнали критики за позначення Криму як частини Росії, і це рішення було скасовано у 2022 році.

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Окрім Apple, подібні проблеми виникли і на інших платформах. У жовтні минулого року палестинські користувачі Instagram зіткнулися з неточним перекладом у своїх біографіях, де їх називали "палестинськими терористами". Meta, материнська компанія Instagram, перепросила і оперативно вирішила цю проблему.