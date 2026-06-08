Apple готує потужний сюрприз: з'явилися чутки про анонс нового Mac Studio на процесорі M5 Ultra

Світові інсайдери все активніше обговорюють майбутні новинки Apple напередодні конференції WWDC 2026. Однією з найбільш очікуваних прем'єр може стати нова версія Mac Studio, яка отримає не лише флагманський процесор M5 Ultra, а й важливі технологічні зміни всередині самого чипа.

Про можливий анонс нового Mac Studio повідомляє тайванське видання Commercial Times. За наявною інформацією, настільний комп'ютер від Apple на базі процесора M5 Ultra стане найпотужнішим представником лінійки.

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Як і попередні Ultra-чипи компанії, новинка збереже двокристальну конструкцію. Фактично процесор об'єднає два кристали M5 Max в один обчислювальний комплекс. Такий підхід дозволить забезпечити швидкість обміну даними між кристалами понад 1 терабайт за секунду.

Згідно з витоком, M5 Ultra запропонує:

36 обчислювальних ядер;

84 графічні ядра;

до 512 гігабайтів уніфікованої пам'яті.

Виробництво процесора традиційно довірять тайванській компанії TSMC, яка випускатиме чипи за вдосконаленим тринанометровим техпроцесом N3P.

Головною технологічною новацією може стати використання SoIC-mH. Ця технологія дозволяє за допомогою гібридного з'єднання розміщувати на одній підкладці різнорідні кристали.

Практична перевага такого рішення полягає не лише в компактнішому компонуванні. SoIC-mH також покращує якість передачі сигналу між компонентами та сприяє ефективнішому відведенню тепла. Для високопродуктивних процесорів це особливо важливо, оскільки зі зростанням кількості обчислювальних блоків збільшується і тепловиділення.

Крім того, новий підхід дає Apple більше свободи під час проєктування майбутніх чипів. Компанія зможе незалежно масштабувати блоки CPU та GPU, комбінуючи різні типи кристалів залежно від потреб конкретної моделі. Це також відкриває шлях до використання менших кристалів, які дешевше виробляти та простіше контролювати з точки зору браку. Якщо дефект виникає на невеликому кристалі, фінансові втрати значно нижчі, ніж у випадку великих монолітних чипів.

Коли може вийти новий Mac Studio?

Попри можливий анонс найближчим часом, масове виробництво нового Mac Studio, за даними джерел, стартує не раніше жовтня 2026 року. Це означає, що між презентацією та початком поставок може пройти кілька місяців.

Подібна стратегія для Apple не є чимось незвичним. Компанія часто демонструє нові технології задовго до їх широкого надходження на ринок, особливо коли йдеться про професійні пристрої для творчих студій, розробників програмного забезпечення та фахівців із роботи зі штучним інтелектом.

Інсайдери також повідомляють, що Apple продовжує розвивати напрямок ноутбуків MacBook із сенсорними OLED-дисплеями. Хоча конкретних подробиць поки немає, це свідчить про активну підготовку компанії до наступного етапу еволюції комп'ютерів Mac.

Для TSMC майбутні новинки Apple можуть стати ще одним джерелом зростання замовлень. Вигоду принесе не лише виробництво самого M5 Ultra, а й випуск супутніх компонентів для нових комп'ютерів та ноутбуків.

Якщо інформація підтвердиться, новий Mac Studio стане не просто черговим оновленням лінійки. Він може продемонструвати новий етап розвитку фірмових процесорів Apple, де ключову роль відіграватиме модульна архітектура та передові методи компонування кристалів.