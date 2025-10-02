Попри завершення головних заходів року – WWDC та презентації iPhone – Apple ще має кілька пристроїв у планах на 2025-й. Компанія готує оновлені Apple TV, iPad Pro, Vision Pro, HomePod mini, AirTag і, можливо, нові MacBook Pro.

Apple не забула про старі хіти. Хоча всі чекали тільки на нові iPhone, Купертіно тихцем готує масштабне оновлення пристроїв, які не отримували уваги роками. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Які пристрої Apple ще готує у 2025 році?

Apple TV

Оновлений Apple TV отримає чип A17 Pro з підтримкою Apple Intelligence, вдосконаленим пошуком і персональними рекомендаціями. Геймерів може зацікавити апаратне трасування променів, що дозволить запускати ігри з графікою рівня консолей. Також очікується власний мережевий чип N1 для Wi-Fi та Bluetooth. Є ймовірність зниження ціни чи появи бюджетнішої моделі для конкуренції з Amazon Fire Stick.

M5 iPad Pro

Новий iPad Pro вийде у двох розмірах – 11 і 13 дюймів – із чипом M5. Його продуктивність зросте до 12% у багатоядерних завданнях і до 36% у графіці. Оперативна пам’ять збільшиться до 12 ГБ. Хоча чутки говорять про другу фронтальну камеру для дзвінків у різних положеннях, на злитому відео вона поки не помічена.

Оновлений Vision Pro

Як повідомляє видання Engadget, шолом змішаної реальності отримає чип M5 замість M2, але без змін у дизайні. Єдине можливе нововведення – зручніший ремінець для зменшення навантаження на шию. Інформація про пристрій з’явилася у витоку FCC, що підтверджує швидкий реліз.

HomePod mini

Міні-колонка, яка не оновлювалась з 2020 року, отримає чип S10, що підвищить швидкість обробки та якість «комп’ютерного аудіо». Ймовірно, з’явиться більше можливостей для обробки Siri без інтернету. Новинка також отримає чип N1 для мережі, підтримку Wi-Fi 6 ГГц та нові кольори.

AirTag 2

Трекер залишиться у знайомій формі, але стане безпечнішим: дістати динамік для вимкнення сигналу буде складніше. Завдяки другому поколінню Ultra Wideband чипа дальність відстеження зросте у три рази. Водночас батарея залишиться змінною, без варіанта із заряджанням.

MacBook Pro

У документах FCC згадувався новий MacBook Pro. Ймовірно, Apple випустить базову модель з M5 у 2025 році, а версії з M5 Pro і M5 Max можуть з’явитися пізніше. Однак аналітики не виключають перенесення оновлення на початок 2026 року, що створює плутанину, адже наприкінці 2026-го очікується ще й OLED-модель.

Чи буде осіння презентація?

Після вересневої події Apple інколи проводить додаткову в жовтні або листопаді. Якщо цього року вона відбудеться, то стане майданчиком для показу чипа M5. В іншому разі новинки можуть представити у форматі пресрелізів. У попередні роки Apple застосовувала обидва варіанти.

Чому Apple може стати інвестором Intel?

Intel, один із піонерів кремнієвої індустрії, обговорює можливі інвестиції з Apple. Це частина масштабних зусиль компанії залучити фінансування та знайти нових партнерів після багаторічних труднощів і відставання від конкурентів у виробництві чипів.

Наразі невідомо, чи погодиться Apple зробити вкладення, однак факт перемовин підштовхнув акції Intel вгору на 6%. На момент закриття торгів у середу їхня вартість склала 31,22 долара – на 52% більше від рівня, за яким уряд викупив частку в серпні. Попри те що Apple традиційно співпрацює з TSMC, Intel намагається переконати її долучитися до плану фінансового оздоровлення. Для Apple така угода могла б означати диверсифікацію постачання та вплив на розвиток американського виробництва чипів, однак поки що компанія не дала жодних офіційних коментарів.