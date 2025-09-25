Intel вже кілька разів вела переговори з Apple – як до, так і після того, як уряд США інвестував у компанію 8,9 млрд доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Чому Intel шукає інвесторів і яку роль може відіграти Apple?

Наразі невідомо, чи погодиться Apple зробити вкладення, однак факт перемовин підштовхнув акції Intel вгору на 6%. На момент закриття торгів у середу їхня вартість склала 31,22 долара – на 52% більше від рівня, за яким уряд викупив частку в серпні.

За даними CNBC, Intel активно шукає нових партнерів. Минулого тижня вона залучила 5 млрд доларів від Nvidia і домовилася про спільну розробку чипів для систем штучного інтелекту. Раніше SoftBank, що контролює Arm, інвестував ще 2 млрд доларів. Такий інтерес до компанії пояснюється її статусом останнього великого виробника передових чипів у США, хоча її технології значно відстають від лідера ринку TSMC.

З огляду на затримки у власному виробництві, в січні міністр торгівлі США Говард Латнік навіть обговорював можливість передачі фабрик Intel під управління TSMC. Ідея передбачала створення окремої компанії з частками Apple, Nvidia та інших технологічних гігантів.

Попри те що Apple традиційно співпрацює з TSMC, Intel намагається переконати її долучитися до плану фінансового оздоровлення. Для Apple така угода могла б означати диверсифікацію постачання та вплив на розвиток американського виробництва чипів, однак поки що компанія не дала жодних офіційних коментарів.

Чому Intel має проблеми з виробництвом процесорів?

Компанія зіткнулась із проблемами якості при тестуванні нової технології 18A, ключового вузла в її планах повернення до лідерства. Також Intel критикують за те, що дизайн її чипів і виробництво реалізовані в рамках одного конгломерату — це унеможливлює ефективну співпрацю з іншими компаніями, які бачать конфлікт інтересів, коли Intel одночасно конкурує та виступає постачальником.

Фінансові труднощі додають напруги з міжнародними партнерами та ринками. Intel зазнала значних операційних збитків у підрозділі виробництва, які посилюються проблемами з обсягами замовлень ззовні. Крім того, новий 10-% пакет акцій Intel, викуплений урядом США, викликав занепокоєння серед міжнародних клієнтів щодо геополітичних ризиків і потенційних торговельних обмежень, що може обмежити здатність компанії продавати або співпрацювати за кордоном.