Intel уже несколько раз вела переговоры с Apple – как до, так и после того, как правительство США инвестировало в компанию 8,9 млрд долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Почему Intel ищет инвесторов и какую роль может сыграть Apple?

Пока неизвестно, согласится ли Apple сделать вложения, однако факт переговоров подтолкнул акции Intel вверх на 6%. На момент закрытия торгов в среду их стоимость составила 31,22 доллара – на 52% больше от уровня, по которому правительство выкупило долю в августе.

По данным CNBC, Intel активно ищет новых партнеров. На прошлой неделе она привлекла 5 млрд долларов от Nvidia и договорилась о совместной разработке чипов для систем искусственного интеллекта. Ранее SoftBank, контролирующий Arm, инвестировал еще 2 млрд долларов. Такой интерес к компании объясняется ее статусом последнего крупного производителя передовых чипов в США, хотя ее технологии значительно отстают от лидера рынка TSMC.

Учитывая задержки в собственном производстве, в январе министр торговли США Говард Латник даже обсуждал возможность передачи фабрик Intel под управление TSMC. Идея предусматривала создание отдельной компании с долями Apple, Nvidia и других технологических гигантов.

Несмотря на то что Apple традиционно сотрудничает с TSMC, Intel пытается убедить ее присоединиться к плану финансового оздоровления. Для Apple такое соглашение могло бы означать диверсификацию поставок и влияние на развитие американского производства чипов, однако пока компания не дала никаких официальных комментариев.

Почему Intel имеет проблемы с производством процессоров?

Компания столкнулась с проблемами качества при тестировании новой технологии 18A, ключевого узла в ее планах возвращения к лидерству. Также Intel критикуют за то, что дизайн ее чипов и производство реализованы в рамках одного конгломерата - это делает невозможным эффективное сотрудничество с другими компаниями, которые видят конфликт интересов, когда Intel одновременно конкурирует и выступает поставщиком.

Финансовые трудности добавляют напряжения с международными партнерами и рынками. Intel понесла значительные операционные убытки в подразделении производства, которые усиливаются проблемами с объемами заказов извне. Кроме того, новый 10-% пакет акций Intel, выкупленный правительством США, вызвал беспокойство среди международных клиентов относительно геополитических рисков и потенциальных торговых ограничений, что может ограничить способность компании продавать или сотрудничать за рубежом.