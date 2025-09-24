Apple расширяет глобальный фонд Restore Fund, основанный в 2021 году совместно с Goldman Sachs и Conservation International. Новым шагом стало сотрудничество с организацией The Conservation Fund в проекте по восстановлению леса реки Гуала́ла в округе Мендосино, Калифорния. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Apple.

Что известно о новой инициативе Apple?

Главная цель – сохранение прибрежных красных секвой и формирования нулевого углеродного следа, что будет способствовать снижению вредных выбросов.

Со времени запуска Restore Fund присоединились также Climate Asset Management и поставщики Apple – TSMC і Murata. Сейчас фонд поддерживает два десятка инициатив в сфере восстановления природы и регенеративного сельского хозяйства на шести континентах.

По данным MacRumors, проект в Калифорнии является частью стратегии Apple достичь нулевого углеродного следа к 2030 году. Компания планирует сократить выбросы на 75% по сравнению с уровнем 2015 года, а остальное компенсировать естественными решениями. Речь идет о ежегодном устранении 9,6 млн метрических тонн углерода. Сейчас Apple уже превысила 60% этого плана.

Это не первый опыт компании в сотрудничестве с The Conservation Fund. Ранее Apple финансировала защиту более 36 тысяч акров леса в штатах Мэн и Северная Каролина, а также инвестировала в восстановление умеренного дождевого леса в Вашингтоне.

Какие еще известные социальные инициативы проводит Apple?

Apple с 2006 года сотрудничает с благотворительной программой (PRODUCT)RED, выпуская красные версии iPhone и аксессуаров, часть выручки от которых передается в Глобальный фонд на борьбу со СПИДом в Африке.

Например, когда в 2017 году появились красные iPhone 7 и 7 Plus, Apple отметила, что это - “самое масштабное предложение (PRODUCT)RED” среди всех своих устройств и что продажи этих версий поддержат программы тестирования, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа в странах Южной Африки, Ганы и Руанде.

Однако последние годы Apple уже не выпускает новые модели в рамках (PRODUCT)RED.