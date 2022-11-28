Apple втратить 6 мільйонів iPhone Pro через заворушення на китайському заводі

Потрясіння в ключовому виробничому центрі Apple Inc. в Чженчжоу, ймовірно, призведуть до дефіциту виробництва близько 6 мільйонів одиниць iPhone Pro в цьому році. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерело знайоме із ситуацією.

Ситуація на заводі залишається нестабільною, і оцінка втраченого виробництва може змінитися. Багато чого буде залежати від того, як швидко Foxconn Technology Group, тайванська компанія, яка управляє заводом, зможе повернути людей на конвеєри після бурхливих протестів проти обмежень, пов'язаних з Covid. Якщо карантинні обмеження триватимуть протягом наступних тижнів, виробництво може ще більше скоротитися.

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Кампус в Чженчжоу був зруйнований блокуванням і заворушеннями робітників протягом декількох тижнів після того, як місцевий уряд намагався стримати спалах Covid. Тисячі співробітників втекли з заводу у жовтні після хронічної нестачі харчових продуктів, але їх замінили нові працівники, які повстали проти оплати праці та карантинних заходів.

До чого тут Apple

На заводі Foxconn виробляється переважна більшість пристроїв iPhone 14 Pro і Pro Max, найбільш популярних телефонів Apple у 2022 році. Ці преміальні телефони заповнили прогалину в падінні попиту на звичайні моделі iPhone 14. Apple знизила їх загальний план виробництва приблизно до 87 мільйонів одиниць з попереднього прогнозу в 90 мільйонів одиниць.

Apple і Foxconn збільшили свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні через зростаючі перебої. Вони очікують, що зможуть заповнити 6 мільйонів одиниць втраченого виробництва в 2023 році.

Це демонструє, що всі, навіть Apple, сприйнятливі до обмежень ланцюжка поставок в Китаї через Covid,

– сказав Аншель Саг з Moor Insights & Strategy.

Аналітики Morgan Stanley раніше в цьому місяці оцінили дефіцит моделі iPhone Pro приблизно в 6 мільйонів одиниць в цьому році, хоча це було до спалаху насильства в Чженчжоу минулого тижня.

Протести у Китаї

Китаєм продовжує ширитися коронавірус, на тлі цього влада продовжує блокувати мешканців у своїх помешканнях. Обмеження вводять і на виробництвах. Так, на заводі Foxconn були заблоковані працівники.

Відповідне рішення могло стати причиною смертей. Обурені громадяни протестують вимагаючи відставки Сі Цзіньпіня. Сам Китай захищає його політику. Ба більше, її вважають рятівною та необхідною, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров'я. Офіційні особи пообіцяли продовжувати обмеження, хоч і росте напруга серед громадськості.