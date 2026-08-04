Apple заявила про нових підозрюваних у витоку секретів до OpenAI

Конфлікт між Apple та OpenAI набирає обертів. Компанія з Купертіно стверджує, що виявила нові обставини у справі про можливе викрадення комерційних секретів, які можуть суттєво вплинути на подальший перебіг судового процесу.

Apple розширює судовий наступ проти OpenAI та просить суд якнайшвидше дозволити збір додаткових доказів у справі про ймовірне викрадення комерційних секретів. Про це повідомило видання TechCrunch із посиланням на нові судові документи. Про це пише Techcrunch.

Чи знайшла Apple нові докази у справі проти OpenAI?

У новому клопотанні компанія просить видати попередню судову заборону, яка тимчасово заблокувала б OpenAI можливість продовжувати розробку пристрою зі штучним інтелектом або інших продуктів, якщо в їхній основі можуть використовуватися технології Apple.

Також Apple вимагає прискореної процедури отримання доказів від двох колишніх співробітників компанії, яких уже згадували в позові, – старшого системного інженера Чанга Лю та директора з апаратного забезпечення Танга Ю Таня. Крім них, запит стосується самої OpenAI, її фонду, а також стартапу io, співзасновником якого є колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.

Apple говорить про нових можливих учасників

Найгучнішою частиною нового документа стала заява Apple про те, що внутрішнє розслідування виявило ще 11 колишніх співробітників компанії, які могли бути свідками або потенційно причетними до справи. Крім того, у матеріалах повторно згадується співробітниця OpenAI Юй-Тін Пенг, яка вже фігурувала в первинному позові.

На думку Apple, нові факти свідчать, що можливе неправомірне використання комерційних секретів не обмежувалося лише особами, яких назвали на початку судового процесу.

За твердженням Apple, один із колишніх працівників зустрівся з Чангом Лю та Юй-Тін Пенг ще до співбесіди Пенг в OpenAI. Під час цієї зустрічі нібито обговорювалися конфіденційні відомості Apple, пов'язані з продуктами, які на той момент ще не були анонсовані. Також Apple стверджує, що інший колишній співробітник перед проходженням співбесіди в OpenAI зробив знімки екрана внутрішніх документів, які містили інформацію про ще не представлену розробку компанії.

Окремо Apple звертає увагу на ще одну обставину. Після подання позову, як стверджує компанія, кілька колишніх співробітників, які вже працюють в OpenAI, самі зв'язалися з Apple, щоб обговорити повернення службових пристроїв, які залишилися в них після звільнення. На думку позивача, це також може свідчити про ширший масштаб можливих порушень.

Навіщо Apple просить прискорити розгляд

Компанія пояснює, що саме нові обставини стали підставою для прохання про прискорене отримання доказів. Apple вважає, що існують достатні підстави підозрювати участь більшої кількості осіб у можливому незаконному використанні її інтелектуальної власності.

Крім того, суд ще не розглянув клопотання Apple щодо попередньої судової заборони, яка могла б тимчасово обмежити OpenAI у роботі над потенційними продуктами, якщо буде ризик використання спірних технологій.

OpenAI категорично відкинула нові звинувачення Apple. У заяві, опублікованій у корпоративному блозі, компанія назвала вимогу про попередню судову заборону "такою, що ґрунтується на неправдивій інформації та є абсолютно непотрібною, адже ми не маємо і не хочемо мати жодних комерційних секретів Apple".

У компанії також заявили, що їхня головна мета – створення власних технологій.

"Нас значно більше цікавить створення інноваційних продуктів і технологій, які розширюють межі можливого", – йдеться у заяві OpenAI.

OpenAI нагадала про помилки Apple

У своїй відповіді OpenAI також звернула увагу на низку помилок, яких, за її словами, припустилася Apple під час підготовки справи.

Зокрема, компанія стверджує, що Apple випадково надіслала електронний лист не тій людині, переплутавши двох людей зі схожими прізвищами. Крім цього, OpenAI заявляє, що Apple неправдиво стверджувала про обговорення окремих питань із юридичною службою компанії.

Ще одним аргументом OpenAI стала критика внутрішньої безпеки Apple. За словами відповідача, Apple не визнала, що так званий "залишковий доступ", який дозволяв колишнім працівникам користуватися внутрішніми системами компанії після звільнення, став можливим через недоліки власних процедур захисту даних.

Судове протистояння між двома технологічними компаніями триває, а нові звинувачення Apple можуть зробити цю справу ще масштабнішою. Остаточну оцінку наведеним доказам і твердженням сторін має дати суд.