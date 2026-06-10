Apple тихо прибрала одну зі старих функцій Apple Watch після восьми років існування

У першій бета-версії watchOS 27 користувачі помітили зникнення одного з найстаріших додатків Apple Watch. Компанія поки не коментує зміни, але все вказує на можливе завершення історії функції, яка існувала з 2018 року.

Компанія Apple, схоже, готується попрощатися з додатком Walkie-Talkie для Apple Watch. У першій бета-версії операційної системи watchOS 27 користувачі виявили, що застосунок повністю зник із годинника. Про це пише Macrumors.

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Чому Apple прибрала Walkie-Talkie з Apple Watch?

Walkie-Talkie більше не відображається ані в списку програм, ані в Центрі керування. Також наразі відсутня можливість повторного встановлення додатка через магазин застосунків або інші стандартні інструменти системи.

Apple офіційно не оголошувала про видалення функції, однак її повна відсутність у бета-версії може свідчити про рішення остаточно відмовитися від проєкту.

Walkie-Talkie дебютував разом із watchOS 5 у 2018 році як одна з ключових новинок для Apple Watch. Функція дозволяла власникам смартгодинників обмінюватися короткими голосовими повідомленнями в режимі "натисни й говори". Для роботи використовувалася інфраструктура FaceTime та підключення через Wi-Fi або мобільну мережу.

На відміну від класичних рацій, сервіс не мав обмежень за відстанню. Користувачі могли миттєво надсилати голосові повідомлення один одному незалежно від місця перебування, якщо пристрої були підключені до інтернету.

На момент запуску Apple позиціонувала Walkie-Talkie як швидкий спосіб спілкування без необхідності діставати iPhone з кишені.

Скандал із прослуховуванням підірвав довіру до сервісу

Втім уже незабаром після запуску компанія зіткнулася з серйозною проблемою безпеки. У системі було виявлено вразливість, яка потенційно дозволяла користувачеві прослуховувати мікрофон іншої людини без її відома. Через це Apple була змушена тимчасово відключити роботу Walkie-Talkie на всіх сумісних пристроях.

Проблему усунули в оновленні watchOS 5.3, після чого сервіс повернувся до користувачів. Однак інцидент суттєво вплинув на репутацію функції та став одним із найгучніших скандалів в історії Apple Watch.

Попри гучний запуск, протягом наступних років Walkie-Talkie практично не розвивався. За вісім великих оновлень watchOS Apple не додала до застосунку жодних значних нових можливостей. Функція залишалася майже незмінною з моменту свого дебюту.

На тлі розвитку інших сервісів компанії, зокрема повідомлень, FaceTime та фітнес-можливостей Apple Watch, Walkie-Talkie поступово відійшов на другий план. Саме тому багато оглядачів вважають, що його зникнення є не випадковою помилкою бета-версії, а свідомим рішенням Apple прибрати малопопулярну функцію.

Чи може Walkie-Talkie повернутися?

Попри відсутність додатка в поточній бета-версії, остаточні висновки робити ще зарано. watchOS 27 перебуває на дуже ранньому етапі тестування, тому теоретично Apple може повернути Walkie-Talkie в наступних збірках системи до офіційного релізу.

Публічну бета-версію watchOS 27 компанія планує випустити наступного місяця, а фінальний реліз очікується восени 2026 року разом із новим поколінням Apple Watch. Втім з огляду на багаторічну відсутність розвитку функції та її повне зникнення із системи, багато експертів схиляються до думки, що Walkie-Talkie наближається до свого остаточного завершення.

Останніми роками Apple дедалі частіше відмовляється від сервісів і функцій, які не отримали широкого поширення серед користувачів. Зазвичай такі зміни відбуваються без окремих презентацій або гучних анонсів.

Історія Walkie-Talkie може стати ще одним прикладом такого підходу. Функція, яка колись демонструвала можливості Apple Watch як самостійного засобу зв'язку, ймовірно, поступиться місцем новим сервісам і сценаріям використання смартгодинників.