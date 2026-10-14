Нове покоління Apple TV пропонує функції, без яких ви не зможете обійтися

Компанія Apple презентувала нову телевізійну приставку Apple TV 4K з потужним чипом A19, інтелектом Siri та оновленим пультом керування. Але технологічний стрибок приніс подвійне зростання вартості, яке розчарує навіть відданих фанатів бренду.

Колосальний стрибок потужності та подвійне зростання цінника

Оновлена медіаприставка з'явилася після чотирирічної перерви, запропонувавши солідний набір технічних покращень апаратного забезпечення. Головним рушієм змін став фірмовий чип A19, який забезпечує зростання швидкості обчислювальних ядер до 50 відсотків та двократне збільшення графічної продуктивності проти показників моделі третього покоління на процесорі A15 Bionic, пише MacRumors.

Разом із новим чипом обсяг оперативної пам'яті з високою ймовірністю зріс із 4 до 8 гігабайтів. Проте шанувальники зустріли прем'єру неоднозначно через різке подорожчання, адже ціна підскочила до 299 доларів за єдину доступну версію на 128 гігабайтів.

Раніше попередня лінійка стартувала від 129 доларів за модифікацію на 64 гігабайти без дротового порту й 149 доларів за накопичувач на 128 гігабайтів. Згодом улітку 2026 року купертинівці підняли вартість старих моделей до 199 та 249 доларів, а тепер встановили єдиний цінник у 299 доларів, остаточно ліквідувавши доступніші конфігурації.

Зростання цін на ринку розумних приставок торкнулося також рішень від Google та Nvidia, тому Apple не побоялася збільшити стартову планку.



Apple TV 4K / Зображення Apple

Сучасні стандарти зв'язку та довгоочікуване відео без гальм

Апарат отримав підтримку новітніх бездротових стандартів Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також гігабітний порт Ethernet і роз'єм HDMI2.11 на задній панелі. Найважливішим програмно-апаратним доповненням стала повноцінна підтримка сучасних відеокодеків AV1 та VP9. Оскільки більшість потокових інтернет-платформ перейшла саме на стиснення AV1, інтеграція цього декодера забезпечує плавне відтворення якісного відео без надмірного споживання трафіку.

Зовнішній вигляд чорної коробочки залишився майже незмінним. Розробники лише перемістили білий світловий індикатор стану рівно по центру передньої грані корпусу, а сам пристрій став приблизно на 1 відсоток важчим. Усередині ж компанія встановила три чутливі мікрофони далекого поля, які дозволяють керувати відтворенням та звертатися до системи без використання пульта.

Передове приглушення ехо інтелектуально ізолює голос користувача від фонового шуму, забезпечуючи кришталево чисте розпізнавання команд навіть під час відтворення звуку,

– прокоментувала Apple.

Голосовий зв'язок без рук підтримує команди дев'ятьма мовами, серед яких англійська, німецька, французька, нідерландська, фінська, норвезька, шведська, іврит та мандаринська китайська.

Захист особистого простору гарантує спеціальна ізольована зона Secure Exclaves усередині чипа A19, яка повністю відсікає мікрофонні потоки від решти операційної системи, а складні інтернет-запити обробляє захищена хмара Private Cloud Compute без збереження персональних файлів.



Apple TV 4K / Зображення Apple

Глибокий інтелект Siri та новий погляд на улюблені фільми

Головною програмною зіркою приставки стала розумна система Siri AI на базі платформи Apple Intelligence. Асистент отримав повноекранний візуальний інтерфейс пошуку фільмів і серіалів з інтерактивними постерами з фірмового застосунку. Користувач може запитати в помічника, які саме проєкти здобули премію Еммі цього року, та миттєво побачити добірку комедій або драм поруч.

Під час перегляду передач глядачі можуть ставити уточнювальні запитання щодо місць зйомок, акторського складу або вікових обмежень для підлітків. Усі текстові відповіді з'являються в компактному вікні поверх відео, не перериваючи сеанс. Інтелектуальний помічник уміє використовувати контекст із підключеного смартфона iPhone або планшета iPad, миттєво знаходячи шоу, яке вам нещодавно радили друзі в листуванні.

Приємною новиною для власників попередніх приставок стало те, що Siri AI не залишиться ексклюзивом четвертого покоління. Компанія додасть розумний пошук та аналіз контенту на приставки Apple TV 4K другого і третього поколінь у бета-версії прошивки tvOS 27.2.2. Щоправда, на старті мовний інтерфейс обмежили англійською мовою в США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії, Сінгапурі, Індії та Південній Африці.

Кінотеатральний звук із чотирма HomePod та центр розумної оселі

В аудіосфері виробник реалізував справжній прорив для любителів кіно. Відтепер приставка дозволяє створити повноцінну акустичну систему просторового звуку з чотирьох колонок, розміщених у передній лівій, передній правій, задній лівій та задній правій зонах кімнати. Власники можуть задіяти чотири компактні динаміки HomePod mini 2 або скомбінувати однакові пари великих HomePod другого покоління спереду та маленьких ззаду.

Чотири колонки HomePod та нова приставка інтелектуально розпізнають розташування кожного динаміка в кімнаті, тому синхронізація звуку та рівні гучності автоматично калібруються під простір,

– каже Apple.

Усі старі моделі телевізійних приставок і надалі підтримують лише стереопару з двох колонок.

Окрім звуку, телевізійний центр може взяти на себе роль координатора розумного житла за протоколами Wi-Fi та Thread. Пристрій виводить на екран сповіщення від дверного відеодзвінка без зупинки фільму, дає змогу поговорити з гостем і використовує інтелект для стислого опису записів із камер HomeKit Secure Video. Також користувачі отримали гнучкі налаштування заставок із власних фотографій в iCloud без розкриття повної галереї.

Пульт із динаміком і точним пошуком між диванними подушками

Разом із приставкою оновлення отримав фірмовий пульт Siri Remote четвертого покоління. Головною бідою попередніх версій була постійна втрата пульта у вітальні. Інженери вирішили цю проблему, інтегрувавши в аксесуар вбудований динамік і підтримку функції точного пошуку Precision Finding через програму "Локатор".

Тепер загублений аксесуар видає гучний звуковий сигнал, а екран сумісного смартфона веде власника прямо до схованки стрілками напрямку. Функція точного пошуку працює зі смартфонами iPhone 17 та новішими, а також моделями iPhone Air та iPhone Duo. Загальний алюмінієвий дизайн, зручні клавіші та порт USB-C зберегли без змін, але сам пульт поважчав приблизно на 6 відсотків. Аксесуар входить у комплект нової приставки, а окремо коштує 59 доларів і підходить до абсолютно всіх моделей Apple TV HD та Apple TV 4K починаючи з 2015 року.

Оформити попереднє замовлення на нову приставку Apple TV 4K та оновлений пульт можна відсьогодні, а офіційні продажі в магазинах стартують у п'ятницю, 13 листопада 2026 року. Хоча цінник у 299 доларів виглядає значним психологічним бар'єром, запас потужності чипа A19, підтримка чотирьох колонок та інтелект Siri перетворюють новинку на найфункціональніший медіацентр на ринку.