Apple випустить MacBook Pro із сенсорним OLED-екраном вже наступного місяця

Apple може представити перші MacBook Pro із сенсорними OLED-дисплеями вже в листопаді. Нові моделі також мають стати помітно легшими за актуальні ноутбуки компанії.

Apple готується до запуску MacBook Pro, який уперше в історії серії отримає сенсорний дисплей. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, презентація нових ноутбуків очікується вже наступного місяця. Про це пише Bloomberg.

Коли Apple представить сенсорний MacBook Pro?

Йдеться одразу про дві моделі з діагоналями 14 та 16 дюймів. Обидві отримають OLED-панелі з підтримкою сенсорного керування.

Поява сенсорного MacBook багато років залишалася однією з найбільш обговорюваних можливих змін у лінійці комп'ютерів Apple. Компанія тривалий час не поспішала переносити на MacBook підхід, який активно використовує в iPhone та iPad.

Тепер ситуація може змінитися. За словами Гурмана, Apple вже тестує нові MacBook Pro, причому пристрої працюють під керуванням macOS 27.2. Очікується, що основою нових ноутбуків стане наступне покоління фірмових процесорів компанії – Apple M6.

Новий MacBook Pro стане легшим

Однією з важливих змін у новому поколінні стане не лише сенсорний OLED-екран. Apple також працює над зменшенням ваги ноутбуків.

За даними Гурмана, нові MacBook Pro будуть "значно легшими" за актуальні моделі. Точних цифр журналіст наразі не називає. Зменшити масу ноутбуків Apple вдалося завдяки зміні внутрішньої конструкції. Компанія переглянула розташування та структуру внутрішніх компонентів, що дозволило скоротити вагу без відмови від ключових можливостей пристрою.

Водночас нові MacBook Pro мають зберегти позиціонування професійних ноутбуків. OLED-панель у поєднанні з сенсорним керуванням стане однією з головних апаратних змін нового покоління.

Поява сенсорного дисплея також може вплинути на взаємодію користувача з macOS. Водночас Apple поки не розкрила, які саме нові можливості отримає операційна система для роботи пальцями та чи буде інтерфейс macOS спеціально адаптований під сенсорне керування.

OLED отримає не лише MacBook

Apple паралельно готує ще один перехід на OLED-дисплей. Оновлення очікує iPad mini. За попередніми даними, планшет збереже нинішню діагональ 8,3 дюйма, але замість LCD отримає OLED-панель. При цьому інформації про масштабний редизайн корпусу наразі немає.

Таким чином, найближче покоління пристроїв Apple може стати важливим етапом переходу компанії на OLED у різних категоріях продуктів. Для MacBook Pro це буде особливо помітна зміна, адже сенсорні екрани досі залишалися однією з небагатьох особливостей, які Apple принципово не переносила з планшетів на свої професійні ноутбуки.