Apple припиняє підтримку російського аналога GPS під назвою "ГЛОНАСС": який продукт буде першим

Компанія Apple оновила технічні характеристики смартгодинника Apple Watch Ultra 4 і прибрала з них підтримку російської системи навігації GLONASS. Флагманський пристрій тепер покладається виключно на сучасніші супутникові системи.

Чому Apple прибрала GLONASS із флагманського годинника

Згідно з технічними специфікаціями пристрою, на які звернуло увагу видання MacRumors, новий Apple Watch Ultra 4 працює із системами GPS, Galileo, QZSS та BeiDou. Водночас модель попереднього покоління Ultra 3 додатково підтримувала ще й GLONASS.

ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) – це спочатку радянська, а потім російська супутникова система радіонавігації, створена за часів СРСР на замовлення Міністерства оборони. Вона призначена для визначення координат, часу та швидкості об'єктів у будь-якій точці земної кулі. Складається з орбітального угруповання, що включає близько 24 супутників, які обертаються на середньовисоких орбітах. Технологія використовує принципи глобального позиціонування, подібні до американської системи GPS, надає загальнодоступні цивільні сигнали та зашифровані сигнали підвищеної точності для військових потреб.

Супутникові системи GPS, Galileo, BeiDou та QZSS використовують кодове розділення каналів на основі CDMA та підтримують кілька частот для точнішого позиціонування. Зазвичай споживчі гаджети отримують від GLONASS лише сигнал L1, тому користь від цієї системи на пристроях із двочастотним трекінгом є мінімальною. Крім того, GLONASS застосовує іншу архітектуру сигналу, через що приймачі змушені коригувати апаратні затримки для кожного супутника окремо. Це нерідко призводить до помилок у визначенні геопозиції.

Як це вплине на точність та автономність

Купертинівці не назвали офіційної причини відмови від GLONASS. Проте фахівці зазначають, що вилучення цієї системи допоможе підвищити точність позиціонування, зменшить навантаження на процесор і потенційно покращить час автономної роботи смартгодинника.

Цікаво, що Apple Watch Series 12 зберегли підтримку GLONASS. Це пов'язано з тим, що обмеження сигналу L1 менш критичне для пристроїв, які працюють лише на одній частоті.

Хоча компанія нічого не говорить про підтримку GLONASS на інших пристроях, можна припустити, що з часом інші продукти Apple також позбудуться підтримки цієї російської розробки, яка є фактично марною скрізь, крім самої Росії, де продукція Apple більше не продається офіційно.

Що відомо про нове покоління годинників Apple

Презентація нових гаджетів відбулася під час заходу Apple під назвою "Surprise and Shine". Разом із новими смартгодинниками Series 12 та Ultra 4 компанія показала гнучкий iPhone Duo, смартфони iPhone 18 Pro та Pro Max, а також навушники AirPods 5. Моделі Apple Watch Series 12 та Ultra 4 не отримали кардинальних змін у дизайні порівняно з попередніми версіями Series 11 та Ultra 3.