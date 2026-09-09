Новий рівень точності вимірювання пульсу

Розробники суттєво переробили систему моніторингу серцевого ритму. Тепер пристрої відображають вимірювання значно частіше завдяки оновленому додатку Heart Rate та новим розширенням для циферблата. Представники технологічного гіганта стверджують, що їхня новинка забезпечує найточніший моніторинг пульсу серед усіх наявних на ринку носимих пристроїв, пише 24 Канал.

Для підтвердження цієї заяви фахівці провели масштабне випробування за участю сотень добровольців, які виконували бігові вправи, їздили на велосипеді та проходили високоінтенсивні інтервальні тренування. Якісним орієнтиром і контрольним приладом під час випробувань слугував професійний нагрудний ЕКГ-ремінець.



Apple Watch Series 12 / Зображення Apple

Система Readiness та щоденний аналіз готовності організму

Окрім базового відстеження пульсу, інженери компанії створили інноваційний інструмент під назвою Readiness. Ця функція щоранку комплексно аналізує нещодавню фізичну активність користувача, його життєві показники та якість сну. На основі зібраних даних алгоритм формує спеціальний показник у балах, який підказує людині, чи варто їй сьогодні повноцінно відновлюватися, дотримуватися помірного темпу чи брати на себе додаткові фізичні навантаження.

Такий підхід дає змогу користувачам краще розуміти можливості власного тіла та ефективно уникати перевтоми під час щоденних тренувань. Але цим новинка може вплинути на повсякденне життя та робочий графік людей, якщо хтось вирішить слідувати рекомендаціям і не прийти на роботу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Утім, далеко не всі анонсовані можливості викликали виключно позитивну реакцію. Особливо гостру реакцію в мережі спричинила функція Siri Rewind, яка передбачає ведення текстових транскрипцій сказаного. Хоча презентація годинників щойно завершилася, деякі користувачі вже висловили серйозне занепокоєння щодо постійного спостереження та конфіденційності власних приватних розмов.



Apple Watch Series 12 / Зображення Apple

Суперечливі функції та перша реакція спільноти

Функція Siri Rewind виглядає вкрай дистопічно, адже тепер будь-хто з годинником отримує стенограму всього, що я сказав,

– каже читач порталу MacRumors з нікнеймом GregoryPeckEPA.

Попри побоювання окремих користувачів щодо приватності даних, оновлення лінійки розумних годинників стало важливою віхою для компанії. Моделі Apple Watch Series 12 отримали оновлені медичні датчики, високопродуктивний чип S11 та вишукані керамічні корпуси. Технічні фахівці впровадили ці рішення, щоб забезпечити максимальну швидкість обробки інформації безпосередньо на пристрої та надати користувачам преміальний зовнішній вигляд і високу міцність.

Керамічний корпус, чип S11 та глобальні зміни в Apple

Реліз нових годинників відбувається на тлі важливих кадрових і стратегічних зрушень усередині купертинської корпорації. Джон Тернус офіційно очолив Apple, розпочавши нову еру в історії бренду. На тлі цього призначення компанія готує масштабне оновлення усієї своєї екосистеми, включно з операційною системою iOS 27 з розширеними функціями штучного інтелекту Siri AI та покращеними засобами дитячої безпеки.

Також у розробці перебувають оновлені комп'ютери Mac mini з чипами M6 і M5 Pro, потужні Mac Studio з чипами M5 Max і M5 Ultra та перший гнучкий смартфон iPhone Duo, який за чутками матиме від 256 гігабайтів накопичувача. Комплексний підхід до розвитку продуктів свідчить про прагнення компанії закріпити лідерство у сфері високих технологій та персональної електроніки.



Apple Watch Ultra 4 / Зображення Apple