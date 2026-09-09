Новый уровень точности измерения пульса

Разработчики существенно переработали систему мониторинга сердечного ритма. Теперь устройства отображают результаты измерений значительно чаще благодаря обновленному приложению Heart Rate и новым расширениям для циферблата. Представители технологического гиганта утверждают, что их новинка обеспечивает самый точный мониторинг пульса среди всех доступных на рынке носимых устройств, пишет 24 Канал.

Для подтверждения этого заявления специалисты провели масштабное испытание с участием сотен добровольцев, которые выполняли беговые упражнения, ездили на велосипеде и проходили высокоинтенсивные интервальные тренировки. В качестве эталона качества и контрольного прибора во время испытаний использовался профессиональный нагрудный ЭКГ-ремень.



Apple Watch Series 12 / Изображение Apple

Система Readiness и ежедневный анализ готовности организма

Помимо базового отслеживания пульса, инженеры компании создали инновационный инструмент под названием Readiness. Эта функция каждое утро комплексно анализирует недавнюю физическую активность пользователя, его жизненные показатели и качество сна. На основе собранных данных алгоритм формирует специальный показатель в баллах, который подсказывает человеку, стоит ли ему сегодня полноценно восстанавливаться, придерживаться умеренного темпа или брать на себя дополнительные физические нагрузки.

Такой подход позволяет пользователям лучше понимать возможности собственного тела и эффективно избегать переутомления во время ежедневных тренировок. Однако эта новинка может повлиять на повседневную жизнь и рабочий график людей, если кто-то решит следовать рекомендациям и не выйти на работу.

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Впрочем, далеко не все анонсированные возможности вызвали исключительно положительную реакцию. Особенно острую реакцию в сети вызвала функция Siri Rewind, которая предусматривает ведение текстовых транскрипций сказанного. Хотя презентация часов только что завершилась, некоторые пользователи уже выразили серьезную озабоченность по поводу постоянного наблюдения и конфиденциальности своих личных разговоров.



Apple Watch Series 12 / Изображение Apple

Спорные функции и первая реакция сообщества

Функция Siri Rewind выглядит крайне дистопично, ведь теперь любой, у кого есть эти часы, получает стенограмму всего, что я сказал,

– говорит читатель портала MacRumors с ником GregoryPeckEPA.

Несмотря на опасения отдельных пользователей относительно конфиденциальности данных, обновление линейки умных часов стало важной вехой для компании. Модели Apple Watch Series 12 получили обновленные медицинские датчики, высокопроизводительный чип S11 и изысканные керамические корпуса. Технические специалисты внедрили эти решения, чтобы обеспечить максимальную скорость обработки информации непосредственно на устройстве и предоставить пользователям премиальный внешний вид и высокую прочность.

Керамический корпус, чип S11 и глобальные изменения в Apple

Релиз новых часов происходит на фоне важных кадровых и стратегических сдвигов внутри купертинской корпорации. Джон Тернус официально возглавил Apple, положив начало новой эре в истории бренда. На фоне этого назначения компания готовит масштабное обновление всей своей экосистемы, включая операционную систему iOS 27 с расширенными функциями искусственного интеллекта Siri AI и улучшенными средствами детской безопасности.

Также в разработке находятся обновленные компьютеры Mac mini с чипами M6 и M5 Pro, мощные Mac Studio с чипами M5 Max и M5 Ultra, а также первый гибкий смартфон iPhone Duo, который, по слухам, будет иметь накопитель объемом от 256 гигабайт. Комплексный подход к развитию продуктов свидетельствует о стремлении компании укрепить лидерство в сфере высоких технологий и персональной электроники.



Apple Watch Ultra 4 / Изображение Apple