Apple має тепер 2,5 мільярди активних пристроїв і це новий рекорд

Apple оголосила, що кількість активних пристроїв компанії у світі перевищила 2,5 мільярда. Новий показник свідчить про стабільне зростання екосистеми бренду та відкриває додаткові можливості для розвитку сервісів і підписок.

Під час публікації фінансових результатів Apple повідомила про нове досягнення – у світі наразі використовується понад 2,5 мільярда активних пристроїв компанії. Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук, підкресливши, що такий результат є підтвердженням високого рівня задоволеності користувачів продуктами й сервісами бренду. Про це пише Macrumors.

Дивіться також Apple Watch отримав одну важливу функцію, яка раніше була тільки в AirTag

Що означає новий рекорд Apple?

За даними компанії, ще рік тому кількість активних пристроїв Apple становила понад 2,35 мільярда. З того часу показник продовжує зростати, що демонструє масштаб і стійкість екосистеми, яка об'єднує iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та інші девайси.

Як пише Appleinsider, збільшення бази активних пристроїв відкриває для Apple значний потенціал у сфері цифрових сервісів. Компанія отримує ширші можливості для продажу підписок, зокрема Apple Music, iCloud+, а також нових пакетів для творчих користувачів. Серед них – Apple Creator Studio, до якого входять Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro та інші професійні застосунки.

Таким чином, зростання кількості активних пристроїв не лише підкреслює популярність продуктів Apple, а й зміцнює позиції компанії на ринку сервісів, які стають дедалі важливішою частиною її бізнесу.