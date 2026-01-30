Головне призначення AirTag – допомагати знаходити загублені предмети, і ключовою функцією для цього давно є Precision Finding. Вона використовує візуальні підказки, звук і вібрацію, щоб крок за кроком привести користувача безпосередньо до потрібної речі. Про це пише 9to5mac.

Як увімкнути Precision Finding AirTag на Apple Watch?

У AirTag другого покоління ця функція стала ще ефективнішою. Радіус її роботи збільшився приблизно у 1,5 раза порівняно з першою версією трекера. Водночас Apple вперше зробила Precision Finding доступною не лише на iPhone, а й на Apple Watch.

Втім, налаштування цієї можливості на годиннику виявилося неочевидним. Хоча для пошуку AirTag зазвичай використовують застосунок Find Items, для Precision Finding watchOS пропонує інший шлях – через Центр керування.

Щоб додати Precision Finding на Apple Watch, потрібно відкрити Control Center натисканням бокової кнопки, прокрутити список донизу й обрати редагування. Далі слід додати пункт Find AirTag, після чого вибраний AirTag з'явиться у Центрі керування з іконкою, що відповідає типу предмета, до якого він прикріплений, наприклад рюкзак або ключі.

Як пише Engadget, для роботи Precision Finding на Apple Watch необхідно дотриматися технічних вимог. З апаратного боку потрібен AirTag другого покоління та Apple Watch Series 9 або новіший, або ж Apple Watch Ultra 2. Також потрібна версія watchOS не нижче 26.2.1.

Доступ до Precision Finding безпосередньо з Центру керування робить пошук загублених речей швидшим і зручнішим. Водночас функція поки що недоступна в самому застосунку Find Items, хоча це може змінитися в майбутніх оновленнях системи.