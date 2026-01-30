Главное предназначение AirTag – помогать находить потерянные предметы, и ключевой функцией для этого давно является Precision Finding. Она использует визуальные подсказки, звук и вибрацию, чтобы шаг за шагом привести пользователя непосредственно к нужной вещи. Об этом пишет 9to5mac.

Как включить Precision Finding AirTag на Apple Watch?

В AirTag второго поколения эта функция стала еще более эффективной. Радиус ее работы увеличился примерно в 1,5 раза по сравнению с первой версией трекера. В то же время Apple впервые сделала Precision Finding доступной не только на iPhone, но и на Apple Watch.

Впрочем, настройки этой возможности на часах оказалось неочевидным. Хотя для поиска AirTag обычно используют приложение Find Items, для Precision Finding watchOS предлагает другой путь – через Центр управления.

Чтобы добавить Precision Finding на Apple Watch, нужно открыть Control Center нажатием боковой кнопки, прокрутить список вниз и выбрать редактирование. Далее следует добавить пункт Find AirTag, после чего выбранный AirTag появится в Центре управления с иконкой, соответствующей типу предмета, к которому он прикреплен, например рюкзак или ключи.

Как пишет Engadget, для работы Precision Finding на Apple Watch необходимо соблюсти технические требования. С аппаратной стороны нужен AirTag второго поколения и Apple Watch Series 9 или новее, или Apple Watch Ultra 2. Также нужна версия watchOS не ниже 26.2.1.

Доступ к Precision Finding непосредственно из Центра управления делает поиск потерянных вещей более быстрым и удобным. В то же время функция пока недоступна в самом приложении Find Items, хотя это может измениться в будущих обновлениях системы.