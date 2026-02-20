Фигурантам дела грозят длительные сроки заключения и крупные штрафы за промышленный шпионаж и препятствование правосудию, сообщает CNBC.

Как происходило похищение конфиденциальных данных?

Главными фигурантами дела стали сестры Самане и Сорур Гандали, а также муж Самане – Мохаммаджавад Хосрави. Все трое являются гражданами Ирана: Самане имеет американское гражданство, Хосрави – статус постоянного резидента, а Сорур находилась в стране по студенческой визе.

Самане и Сорур ранее работали в Google, тогда как Хосрави был сотрудником компании, разрабатывающей мобильные процессоры Snapdragon.

По данным прокуратуры, подозреваемые использовали сторонние платформы для пересылки похищенных файлов, создавая там каналы под своими именами. После этого данные копировались на личные устройства и передавались в Иран.

Чтобы обойти цифровые системы безопасности, инженеры просто фотографировали экраны рабочих компьютеров с секретной информацией. Например, перед поездкой в Иран в конце 2023 года Самане сделала около 24 снимков монитора Хосрави с деталями разработок чипов Snapdragon.

Как это обнаружили?

Обнаружить утечку удалось благодаря системе внутреннего мониторинга Google, после чего компания немедленно обратилась к правоохранителям. Представитель Google Хосе Кастаньеда отметил, что после этого инцидента меры безопасности были значительно усилены, пишет FoxBusiness.

Специальный агент ФБР Санджай Вирмани отметил, что обвиняемые действовали сознательно и принимали сложные меры, чтобы скрыть свои личности и обойти защиту. Сейчас задержанным грозит до 10 лет тюрьмы по каждому эпизоду кражи секретов и до 20 лет за препятствование следствию, а сумма возможных штрафов достигает 250 000 долларов за каждое обвинение.