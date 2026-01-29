Новый механизм мгновенных снимков экрана усложняет привычный процесс сохранения изображений, добавляя лишние клики там, где раньше все работало автоматически и значительно быстрее. 24 Канал из собственного опыта расскажет, как быстро все исправить.

Что не так с новой функцией?

Ранее создание скриншота на iPhone было максимально простым и интуитивным процессом: после одновременного нажатия кнопок питания и увеличения громкости в нижнем левом углу появлялась небольшая миниатюра.

Пользователь мог мгновенно нажать на нее, чтобы обрезать изображение, добавить отметки или просто смахнуть ее, если снимок должен был просто сохраниться в галерею. iOS 26 радикально меняет этот подход, устанавливая полноэкранный режим просмотра как настройки по умолчанию.

В новой системе каждый сделанный снимок сразу разворачивается на весь дисплей, предлагая инструменты для рисования, распространения или удаления.

Это означает, что для обычного сохранения картинки теперь нужно выполнить целую цепочку действий:

сделать снимок,

найти и нажать галочку в верхнем правом углу,

а затем подтвердить выбор в меню сохранения.

Хотя такой алгоритм может быть полезным для тех, кто профессионально работает с графикой, для большинства владельцев iPhone это превратилось в ежедневное препятствие.

Как вернуть классическую механику скриншота?

К счастью, разработчики оставили возможность вернуться к старому формату работы. Это позволяет снова сделать процесс создания снимков экрана таким же незаметным, как это было в предыдущих версиях операционной системы. Пошаговый алгоритм действий в меню устройства выглядит так:

Необходимо зайти в приложение "Настройки";

Перейти в раздел "Общие";

Найти и открыть пункт "Снимок экрана";

Выключить переключатель "Полноэкранный просмотр".



Вот как быстро вернуть старую механику скриншотов / Фото 24 Канала

После выполнения этих манипуляций ваш телефон вернется к классическому отображению скриншотов в виде маленького окошка в углу экрана, что значительно экономит время при частом копировании информации с дисплея.