Новый механизм мгновенных снимков экрана усложняет привычный процесс сохранения изображений, добавляя лишние клики там, где раньше все работало автоматически и значительно быстрее. 24 Канал из собственного опыта расскажет, как быстро все исправить.
Что не так с новой функцией?
Ранее создание скриншота на iPhone было максимально простым и интуитивным процессом: после одновременного нажатия кнопок питания и увеличения громкости в нижнем левом углу появлялась небольшая миниатюра.
Пользователь мог мгновенно нажать на нее, чтобы обрезать изображение, добавить отметки или просто смахнуть ее, если снимок должен был просто сохраниться в галерею. iOS 26 радикально меняет этот подход, устанавливая полноэкранный режим просмотра как настройки по умолчанию.
В новой системе каждый сделанный снимок сразу разворачивается на весь дисплей, предлагая инструменты для рисования, распространения или удаления.
Это означает, что для обычного сохранения картинки теперь нужно выполнить целую цепочку действий:
- сделать снимок,
- найти и нажать галочку в верхнем правом углу,
- а затем подтвердить выбор в меню сохранения.
Хотя такой алгоритм может быть полезным для тех, кто профессионально работает с графикой, для большинства владельцев iPhone это превратилось в ежедневное препятствие.
Как вернуть классическую механику скриншота?
К счастью, разработчики оставили возможность вернуться к старому формату работы. Это позволяет снова сделать процесс создания снимков экрана таким же незаметным, как это было в предыдущих версиях операционной системы. Пошаговый алгоритм действий в меню устройства выглядит так:
- Необходимо зайти в приложение "Настройки";
- Перейти в раздел "Общие";
- Найти и открыть пункт "Снимок экрана";
- Выключить переключатель "Полноэкранный просмотр".
Вот как быстро вернуть старую механику скриншотов / Фото 24 Канала
После выполнения этих манипуляций ваш телефон вернется к классическому отображению скриншотов в виде маленького окошка в углу экрана, что значительно экономит время при частом копировании информации с дисплея.