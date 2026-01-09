Новая система также принесет оптимизацию и расширенные возможности искусственного интеллекта. График релизов охватывает весь год – от январских исправлений до декабрьских доработок функций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

Смотрите также 10 настроек iPhone, которые нужно изменить сразу после покупки смартфона

Какие изменения и новые возможности ждут пользователей iPhone?

iOS 26.3 – январь

Год начнется с выхода iOS 26.3 в конце января, которая сейчас проходит тестирование. В этой версии упростят перенос данных между iPhone и Android, а для пользователей в ЕС добавят пересылку уведомлений на сторонние смарт-часы и быстрое подключение аксессуаров других брендов.

iOS 26.4 – февраль

Уже в феврале ожидается бета-версия iOS 26.4, что станет значительным шагом для развития Siri. Голосовой помощник сможет понимать контекст личных заметок или переписок, анализировать контент на экране и выполнять действия непосредственно внутри приложений. Официальный релиз этой версии запланирован на границу марта и апреля

iOS 26.5 – май

Следующая версия, iOS 26.5, появится в мае и будет содержать новые обои к месяцу Прайда, оставаясь в целом небольшим обновлением. После нее в июле выйдет iOS 26.6, которая сосредоточится на стабильности и исправлении ошибок перед переходом на следующее поколение ОС.

iOS 27 – июль

Главным событием года станет iOS 27, презентация которой состоится в июне. Эта система разрабатывается с учетом выхода первого iPhone Fold, получит обновленный дизайн Siri и платформу на базе искусственного интеллекта для приложения "Здоровье".

Публичное тестирование iOS 27 начнется в июле, а массовый релиз запланирован на середину сентября. Одновременно выйдет iOS 26.7 для тех, кто не желает сразу переходить на новую систему. Год завершится выходом iOS 27.1 в октябре или ноябре и iOS 27.2 в декабре, где Apple будет внедрять функции, не попавшие в основной сентябрьский релиз, и улучшать общую производительность.