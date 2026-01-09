Нова система також принесе оптимізацію та розширені можливості штучного інтелекту. Графік релізів охоплює весь рік – від січневих виправлень до грудневих доробок функцій, розповідає 24 Канал із посиланням на 9to5mac.

Які зміни та нові можливості чекають на користувачів iPhone?

iOS 26.3 – січень

Рік розпочнеться з виходу iOS 26.3 наприкінці січня, яка зараз проходить тестування. У цій версії спростять перенесення даних між iPhone та Android, а для користувачів у ЄС додадуть пересилання сповіщень на сторонні смарт-годинники та швидке підключення аксесуарів інших брендів.

iOS 26.4 – лютий

Вже у лютому очікується бета-версія iOS 26.4, що стане значним кроком для розвитку Siri. Голосовий помічник зможе розуміти контекст особистих нотаток чи листувань, аналізувати контент на екрані та виконувати дії безпосередньо всередині додатків. Офіційний реліз цієї версії заплановано на межу березня та квітня

iOS 26.5 – травень

Наступна версія, iOS 26.5, з'явиться у травні та міститиме нові шпалери до місяця Прайду, залишаючись загалом невеликим оновленням. Після неї у липні вийде iOS 26.6, яка зосередиться на стабільності та виправленні помилок перед переходом на наступне покоління ОС.

iOS 27 – липень

Головною подією року стане iOS 27, презентація якої відбудеться у червні. Ця система розробляється з урахуванням виходу першого iPhone Fold, отримає оновлений дизайн Siri та платформу на базі штучного інтелекту для додатка "Здоров'я".

Публічне тестування iOS 27 розпочнеться у липні, а масовий реліз запланований на середину вересня. Одночасно вийде iOS 26.7 для тих, хто не бажає відразу переходити на нову систему. Рік завершиться виходом iOS 27.1 у жовтні або листопаді та iOS 27.2 у грудні, де Apple впроваджуватиме функції, що не потрапили в основний вересневий реліз, та покращуватиме загальну продуктивність.