Окрім рекордної витривалості, новинка вирізняється захищеним корпусом, що витримує занурення в гарячу воду та роботу в умовах екстремального морозу, розповідає GSM Arena.

Чим особливий цей витривалий смартфон?

Головною перевагою пристрою є кремній-вуглецева батарея, розрахована на 1650 циклів заряджання. Виробник стверджує, що навіть через 8 років активного використання акумулятор збереже не менше 80% своєї початкової місткості.



Саме кремній-вуглецева батарея є фішкою ґаджета / Фото Realme

За підрахунками інженерів, власник P4 Power за чотири роки здійснюватиме на 392 цикли зарядки менше, ніж користувач звичайного телефона. В тестах повного заряду батареї смартфона вистачило на такі активності:

12 годин безперервної гри в Battlegrounds Mobile,

32 години перегляду YouTube,

21 годину роботи навігатора.

Навіть на останніх 5% заряду смартфон дозволяє розмовляти голосом майже 4 години, наголошують в realme.

Технічні характеристики та можливості Realme P4 Power

Швидка зарядка: Підтримується потужність 80 Вт (SuperVOOC), що дозволяє відновити 50% енергії за 36 хвилин.

Реверсивне живлення: Смартфон може працювати як павербанк, віддаючи 27 Вт іншим пристроям – наприклад, він здатен зарядити iPhone 16 Pro до половини за 27 хвилин.

Дисплей: AMOLED-екран на 6,8 дюйма з частотою 144 Гц та піковою яскравістю 6500 кд/м2 захищений склом Corning Gorilla Glass 7i.

Продуктивність: Усередині встановлено процесор Dimensity 7400 Ultra з потужною системою охолодження, що складається з випарювальної камери площею 4613 мм2 та графітового листа площею 13 743 мм2.

Камери: Основний модуль на 50 Мп (Sony IMX882) з оптичною стабілізацією доповнений 8-Мп ультраширококутним сенсором та 16-Мп фронтальною камерою.



Смартфон отримав непогану камеру / Фото Realme

Корпус товщиною 9,08 мм та вагою 219 грамів захищений за найвищими стандартами IP66, IP68 та IP69. Гаджет успішно пройшов тести на занурення у воду на глибину 2 метри, а також випробування гарячою водою температурою 85 °C.

Батарея стабільно працює в діапазоні температур від -30 °C до 56 °C. Програмною основою стала Android 16 з оболонкою Realme UI 7, для якої обіцяють три роки оновлень системи та чотири роки патчів безпеки. Модель пропонується у конфігураціях пам’яті від 8/128 ГБ до 12/256 ГБ.