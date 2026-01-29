Кроме рекордной выносливости, новинка отличается защищенным корпусом, что выдерживает погружение в горячую воду и работу в условиях экстремального мороза, рассказывает GSM Arena.
Чем особенный этот выносливый смартфон?
Главным преимуществом устройства является кремний-углеродная батарея, рассчитанная на 1650 циклов зарядки. Производитель утверждает, что даже через 8 лет активного использования аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости.
Именно кремний-углеродная батарея является фишкой гаджета / Фото Realme
По подсчетам инженеров, владелец P4 Power за четыре года будет осуществлять на 392 цикла зарядки меньше, чем пользователь обычного телефона. В тестах полного заряда батареи смартфона хватило на такие активности:
- 12 часов непрерывной игры в Battlegrounds Mobile,
- 32 часа просмотра YouTube,
- 21 час работы навигатора.
Даже на последних 5% заряда смартфон позволяет разговаривать голосом почти 4 часа, отмечают в realme.
Технические характеристики и возможности Realme P4 Power
Быстрая зарядка: Поддерживается мощность 80 Вт (SuperVOOC), что позволяет восстановить 50% энергии за 36 минут.
Реверсивное питание: Смартфон может работать как павербанк, отдавая 27 Вт другим устройствам – например, он способен зарядить iPhone 16 Pro до половины за 27 минут.
Дисплей: AMOLED-экран на 6,8 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2 защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Производительность: Внутри установлен процессор Dimensity 7400 Ultra с мощной системой охлаждения, состоящий из испарительной камеры площадью 4613 мм2 и графитового листа площадью 13 743 мм22.
Камеры: Основной модуль на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией дополнен 8-Мп ультраширокоугольным сенсором и 16-Мп фронтальной камерой.
Смартфон получил неплохую камеру / Фото Realme
Корпус толщиной 9,08 мм и весом 219 граммов защищен по самым высоким стандартам IP66, IP68 и IP69. Гаджет успешно прошел тесты на погружение в воду на глубину 2 метра, а также испытания горячей водой температурой 85 °C.
Батарея стабильно работает в диапазоне температур от -30 °C до 56 °C. Программной основой стала Android 16 с оболочкой Realme UI 7, для которой обещают три года обновлений системы и четыре года патчей безопасности. Модель предлагается в конфигурациях памяти от 8/128 ГБ до 12/256 ГБ.