Кроме рекордной выносливости, новинка отличается защищенным корпусом, что выдерживает погружение в горячую воду и работу в условиях экстремального мороза, рассказывает GSM Arena.

Чем особенный этот выносливый смартфон?

Главным преимуществом устройства является кремний-углеродная батарея, рассчитанная на 1650 циклов зарядки. Производитель утверждает, что даже через 8 лет активного использования аккумулятор сохранит не менее 80% своей первоначальной емкости.



Именно кремний-углеродная батарея является фишкой гаджета / Фото Realme

По подсчетам инженеров, владелец P4 Power за четыре года будет осуществлять на 392 цикла зарядки меньше, чем пользователь обычного телефона. В тестах полного заряда батареи смартфона хватило на такие активности:

12 часов непрерывной игры в Battlegrounds Mobile,

32 часа просмотра YouTube,

21 час работы навигатора.

Даже на последних 5% заряда смартфон позволяет разговаривать голосом почти 4 часа, отмечают в realme.

Технические характеристики и возможности Realme P4 Power

Быстрая зарядка: Поддерживается мощность 80 Вт (SuperVOOC), что позволяет восстановить 50% энергии за 36 минут.

Реверсивное питание: Смартфон может работать как павербанк, отдавая 27 Вт другим устройствам – например, он способен зарядить iPhone 16 Pro до половины за 27 минут.

Дисплей: AMOLED-экран на 6,8 дюйма с частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 кд/м2 защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Производительность: Внутри установлен процессор Dimensity 7400 Ultra с мощной системой охлаждения, состоящий из испарительной камеры площадью 4613 мм2 и графитового листа площадью 13 743 мм22.

Камеры: Основной модуль на 50 Мп (Sony IMX882) с оптической стабилизацией дополнен 8-Мп ультраширокоугольным сенсором и 16-Мп фронтальной камерой.



Смартфон получил неплохую камеру / Фото Realme

Корпус толщиной 9,08 мм и весом 219 граммов защищен по самым высоким стандартам IP66, IP68 и IP69. Гаджет успешно прошел тесты на погружение в воду на глубину 2 метра, а также испытания горячей водой температурой 85 °C.

Батарея стабильно работает в диапазоне температур от -30 °C до 56 °C. Программной основой стала Android 16 с оболочкой Realme UI 7, для которой обещают три года обновлений системы и четыре года патчей безопасности. Модель предлагается в конфигурациях памяти от 8/128 ГБ до 12/256 ГБ.