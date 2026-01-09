Правильна конфігурація пристрою збереже ваш час та покращить користувацький досвід. Крім того, ви краще розумітимете чого чекати від налаштованого смартфона і на що можна покластися в критичній ситуації. Редакція 24 Каналу з власного досвіду пояснює, що передусім варто ввімкнути чи вимкнути на новому пристрої.

Які функції iOS варто змінити для кращої роботи смартфона?

Дайте ім'я своєму iPhone

Кожен iPhone має власне ім'я, яке відображається у списку пристроїв iCloud та стає видимим для інших під час використання AirDrop.

Замість стандартного "iPhone 17 Pro", варто встановити щось унікальне, що допоможе вам одразу ж ідентифікувати ваш ґаджет у громадських місцях.

Зробити це можна в меню Параметри > Загальні > Про пристрій, натиснувши на "Ім'я".

Налаштуйте фонове оновлення застосунків

Програми в iOS за замовчуванням оновлюють контент у фоновому режимі, щоб бути готовими до роботи в момент відкриття.

Це корисна функція, однак вона може суттєво виснажувати акумулятор та витрачати мобільний трафік. Тож якщо вам цінний кожен відсоток зарядки – слід вимкнути фонове оновлення програм.

Зробити це можна у розділі Параметри > Загальні > Оновлення контенту можна повністю вимкнути цю функцію, дозволити її лише через Wi-Fi або залишити активною для обраних програм.

Порада! Краще дозволити фонове оновлення лише через Wi-Fi. В такому випадку застосунки оновлюватимуться при підключенні до мережі, наприклад вдома, коли ви, швидше за все, покладете смартфон на зарядку після робочого дня.

Налаштуйте автоматизацію тем оформлення одразу

Під час першого налаштування користувач обирає світлу або темну тему, проте iPhone здатний перемикати їх самостійно.

У налаштуваннях дисплея можна активувати режим "Від заходу до світанку" або створити власний розклад. Це мало б забезпечувати кращий візуальний комфорт залежно від освітлення, однак тут варто бути обережним.

Річ у тім, що нещодавно науковці довели – зміна режиму на нічний, може нашкодити вашому зору. А все тому, що Темний режим погіршує читабельність тексту через низький контраст і викликає проблеми з видимістю дрібних деталей.

Налаштуйте Liquid Glass комфортно

Користувачі iOS 26.1 та новіших версій мають доступ до нового дизайну від Apple – Liquid Glass. Налаштувати його можна у параметрах яскравості.

Тут є кілька режимів, які ви можете обрати на власний смак, або для зручності:

Режим Clear робить інтерфейс прозорішим.

Режим Tinted додає матовості та підвищує контрастність елементів керування.

Налаштуйте Always On Display

Власники iPhone 14 Pro та всіх моделей лінійки iPhone 17 можуть використовувати функцію завжди увімкненого дисплея. Вона буває дуже корисною, оскільки на екран можна вивести важливу інформацію про час, сповіщення та інші деталі. Однак використання цієї функції призводить до швидшого виснаження батареї.

У налаштуваннях можна приховати шпалери, залишивши лише годинник, або повністю вимкнути цей режим для максимально тривалої роботи батареї.

Захистіть свій зір з режимом Night Shift

Функція Night Shift зменшує кількість синього світла, роблячи кольори екрана теплішими. Це полегшує навантаження на очі у вечірній час.

Користувач може самостійно регулювати інтенсивність ефекту або налаштувати його автоматичну активацію після заходу сонця.

Якщо ви раніше користувалися подібним режимом, краще налаштувати автоматичне ввімкнення Night Shift увечері, щоб не робити це вручну кожного разу.

Покращення якості відео та фото

Стандартно iPhone записує відео у форматі 1080p, але в налаштуваннях камери роздільну здатність можна підвищити до 4K.

Для власників моделей 12 Pro та новіших доступний формат ProRAW, який зберігає більше деталей у фото.

Порада! Рекомендуємо також увімкнути інструменти "Сітка" та "Рівень" для правильної побудови кадру.

Захистіть ваш заблокований екран

За замовчуванням "Центр керування" доступний навіть без розблокування телефона. Це дозволяє стороннім змінювати параметри зв'язку та деякі інші функції. І хоч це може бути зручно для вас – краще вимкнути таку можливість, задля підвищення власної безпеки.

Зробити це можна в розділ "Face ID" і "Код-пароль" та вимкнути доступ до "Центру керування, коли екран заблоковано".

Захистіть свій телефон від крадіжки

Функція "Захист вкраденого пристрою", що з'явилася в iOS 17, додає критично важливий рівень безпеки. У разі крадіжки вона вимагатиме Face ID або Touch ID для зміни паролів Apple ID, не дозволяючи використовувати звичайний цифровий код як альтернативу.

Цю функцію слід налаштувати одразу ж після покупки смартфона – вона гарантовано збереже ваші цінні дані у випадку викрадення пристрою.

Створення медичної картки

У застосунку "Здоров'я" можна додати контакти на випадок надзвичайних ситуацій. Ця інформація буде доступна рятувальникам безпосередньо із заблокованого екрана разом із даними про вашу групу крові чи алергії, що може мати вирішальне значення в критичний момент.

Цю інформацію краще заповнити одразу на своєму пристрої, а також на пристроях ваших рідних, якщо вони цього ще не зробили.