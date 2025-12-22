Коли Android та iOS кілька років тому запровадили системний темний режим, це подавали як спосіб знизити споживання енергії. Однак переваг виявилось значно менше, ніж очікувалося. 24 Канал розповідає, чому вам краще не користуватися цим налаштуванням на смартфоні.

Чому темний режим – не така гарна ідея?

1. Проблеми з читабельністю.

Білий текст на темному тлі значно гірше сприймається, ніж чорний текст на світлому. Саме тому книги й досі друкують на білому папері. У темному режимі контраст між елементами зникає, дрібні деталі стають майже непомітними, а кольорові піктограми виглядають надто яскраво.

На телефонах Pixel, наприклад, цифри в калькуляторі ледь видно через темно-сірий фон. Подібні проблеми є і на пристроях Samsung, де до темної палітри додають ще й зеленуваті відтінки.

2. Навантаження на очі.

У темному режимі екран здається тьмянішим, через що зіниці розширюються, аби вловити більше світла, пояснюють експерти з All About Vision. Коли людина переводить погляд на яскраве оточення, очам складніше адаптуватися – це викликає втому та подразнення.

Світлий режим, навпаки, тримає зір у природнішому стані, якщо ви не користуєтесь пристроєм у повній темряві.

3. Міф про економію батареї.

Темний режим не значно впливає на енергоспоживання. Хоч OLED-дисплеї справді вимикають окремі пікселі для чорного кольору, більшість інтерфейсів використовують не чорний, а темно-сірий фон. Отже, пікселі все одно залишаються активними, і різниці у витраті заряду фактично немає і це доведено науково вченими з Університету Пердю ще e 2021 році.

З урахуванням цих факторів темний режим виявляється не лише непрактичним, а й потенційно шкідливим для очей. Більшість додатків і досі не мають вдалого дизайну для темних тем, а їхній вигляд часто виглядає "прибитим" і незручним для сприйняття.