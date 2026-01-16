Проте якість зйомки буде не єдиним, чим зможе похвалитися майбутній смартфон компанії HONOR, адже вона, здається, вирішила повністю ігнорувати ринковий дефіцит пам'яті й стане єдиним флагманом з 24 гігабайтами оперативної пам'яті у 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Android Authority.

Що пропонує HONOR Magic 8 RSR Porsche Design?

HONOR офіційно підтвердила, що смартфон Magic 8 RSR Porsche Design отримає зовнішній телеоб’єктив у складі спеціального фотокомплекту. Він буде представлений окремим чохлом, який матиме форму фотоапарата – з відповідним виступом для зручного тримання та виділеними під зйомку кнопками. Відповідна інформація з’явилася на китайській платформі Weibo. Таким чином бренд приєднався до тренду, який у 2025 році запустили vivo та OPPO, повернувши на ринок ідею змінної оптики для смартфонів, яка значно підвищує якість знімків на мобільну камеру.

Зовнішній модуль для Magic 8 RSR є досить великим об'єктивом, який забезпечує значний приріст у показниках, таких як оптичне наближення без цифрових втрат. Судячи з усього, можна розраховувати щонайменше на 33-кратне збільшення.

Приклади знімків на HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Які характеристики пропонує смартфон?

Окрім зовнішньої оптики, Magic 8 RSR Porsche Design привертає увагу апаратною конфігурацією. Смартфон стане першим підтвердженим і, ймовірно, єдиним флагманом 2026 року з 24 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X у парі з процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також передбачені версії з 16 гігабайтами оперативної пам’яті та 512 гігабайтами накопичувача, а топова конфігурація отримає 1 терабайт флеш-пам’яті стандарту UFS 4.1, пише Gizmochina.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

На тлі подорожчання DRAM і NAND-пам’яті більшість виробників уже відмовилися від 24 гігабайтів оперативної пам’яті через високу собівартість. За оцінками аналітиків, модулі пам’яті можуть складати майже п’яту частину загальної вартості смартфона, що робить рішення HONOR нетиповим для ринку.

Смартфон збереже фірмовий дизайн Porsche Design з оновленим блоком камер та плавними лініями корпусу. За попередніми даними, він отримає LTPO OLED-дисплей діагоналлю 6,71 дюйма з частотою оновлення 120 герців і величезною піковою яскравістю до 6000 нітів.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR

Також заявлений акумулятор ємністю 7200 міліампер-годин із дротовою зарядкою потужністю 120 ватів і бездротовою на 80 ватів, а рівень захисту корпусу відповідатиме стандартам IP68, IP69 та IP69K.

Запуск HONOR Magic 8 RSR Porsche Design у Китаї запланований на 19 січня. Вартість пристрою компанія оголосить під час офіційної презентації. Чи буде він доступний за межами Китаю, ще невідомо.



HONOR Magic 8 RSR Porsche Design / Фото HONOR