Які технічні особливості та програмні переваги отримав новий смартфон?

Головною несподіванкою релізу Galaxy A07 5G стала стратегія програмного забезпечення. Виробник офіційно підтвердив, що пристрій отримає шість повноцінних оновлень операційної системи. Оскільки смартфон дебютує з оболонкою One UI 8, побудованою на базі Android 16, його власники зможуть розраховувати на актуальність софту аж до виходу Android 22, пише 24 Канал з посиланням на Android Authority.

Це значний крок уперед порівняно з попередньою моделлю Galaxy A06 5G, для якої було передбачено лише чотири роки оновлень. Така тривалість підтримки випереджає навіть деякі сучасні флагмани інших брендів, наприклад, OnePlus 15.

Візуально новинка багато в чому повторює дизайн свого попередника, проте розробники внесли кілька точкових змін, щоб освіжити зовнішній вигляд:

Смартфон отримав витонченішу бічну рамку та нове оформлення блоку основних камер на задній панелі.

Колірна палітра поповнилася яскравим світло-фіолетовим варіантом корпусу.

Передня панель все ще містить U-подібний виріз для селфі-камери, який багато хто вважає дещо застарілим, проте це виправдано позиціюванням пристрою як найдоступнішого у лінійці з підтримкою мереж п’ятого покоління.

Дисплей пристрою зазнав суттєвого якісного покращення, судячи з опису характеристик на сайті Samsung. При діагоналі 6,7 дюйма IPS LCD-панель тепер підтримує частоту оновлення 120 Герців, що забезпечує значно плавнішу анімацію порівняно з 90 Герцами у попередньої моделі. Також виробник заявляє про підвищення пікової яскравості екрана до 800 ніт, що має покращити читабельність тексту під прямими сонячними променями. Роздільна здатність дисплея при цьому лишилася незмінною.



Samsung Galaxy A07 5G / Фото Samsung

Пам'ять

Внутрішнє оснащення багато в чому спирається на перевірені часом рішення:

Серцем смартфона став чипсет MediaTek Dimensity 6300, який використовувався і в минулорічній моделі.

Покупцям пропонують варіанти з 4 або 6 гігабайтами оперативної пам’яті.

Цікаво, що компанія відмовилася від версії на 64 гігабайти внутрішнього сховища, зробивши базовим обсяг вбудованого сховища 128 гігабайтів.

Для тих, кому цього замало, передбачена можливість встановлення карти пам’яті microSD місткістю до 2 терабайтів.

Батарея

Автономність пристрою забезпечує масивний акумулятор на 6000 міліампер-годин. Це дозволяє розраховувати на тривалий час роботи без підзарядки навіть за умови активного використання 5G-зв’язку.

Потужність дротової зарядки становить 25 Ватів.

Камери

Камери не зазнали радикальних змін: основний сенсор на 50 мегапікселів відповідає за створення чітких знімків, повторюючи характеристики модуля з попередньої ітерації серії.

Ціна й доступність

На цей час Galaxy A07 5G вже з’явився на ринку Таїланду та в ряді інших азійських країн. Вартість версії з 4 гігабайтами пам’яті становить приблизно 175 доларів, а за модифікацію з 6 гігабайтами просять близько 190 доларів.

Хоча терміни появи новинки на інших ринках поки не розголошуються, очікується, що вона стане серйозним конкурентом у бюджетному сегменті, де тривала підтримка софту зазвичай є рідкістю.

Це особливо актуально на тлі новин про те, що середня ціна смартфонів у 2026 році може зрости майже на 25 відсотків, а компанія Apple знову випередила Samsung за загальною кількістю вироблених пристроїв завдяки успіху серій iPhone 16 та iPhone 17. Водночас запуск мереж 5G, де швидкість передачі даних сягає 500 мегабітів на секунду, робить подібні доступні пристрої дедалі затребуванішими серед користувачів.