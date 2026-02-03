Попри те що Samsung найближчим часом зосереджена на підготовці до анонсу серії Galaxy S26 і навушників Galaxy Buds 4, інсайдерська інформація вже змістила увагу на інші продукти компанії. Згідно зі звітом Smartprix, який посилається на базу даних GSMA IMEI, південнокорейський виробник розробляє два нові планшети флагманської серії Galaxy Tab S. Про це пише Digital Trends.

Які нові пристрої Samsung готує до запуску?

Йдеться про Galaxy Tab S12 Plus 5G з номером моделі SM-X846B і Galaxy Tab S12 Ultra 5G під індексом SM-X946B. Примітно, що у витоках поки немає згадки про базову версію Galaxy Tab S12, що може свідчити про зміну стратегії лінійки.

Поява моделі з приставкою Plus є новою для серії Galaxy Tab S. Це може означати, що Samsung прагне запропонувати користувачам великий дисплей і місткіший акумулятор без необхідності платити за максимальну комплектацію Ultra. Такий підхід потенційно робить флагманські планшети доступнішими та напряму ставить їх у конкуренцію з iPad Pro.

Окрім планшетів, у GSMA також з'явилися відомості про два нові смартгодинники. Ймовірно, йдеться про Galaxy Watch 9 з номером SM-L345U та Galaxy Watch Ultra 2 з номером SM-L716U. Обидва пристрої готуються до глобального запуску.

Як пише Sammobile, очікується, що стандартна модель Galaxy Watch отримає оновлений дизайн, можливо тонший корпус порівняно з попереднім поколінням, а також розширені можливості для відстеження здоров'я. Версія Ultra, своєю чергою, має зосередитися на витривалості, захищеному корпусі, точнішій GPS-навігації та спортивних функціях для активного використання.

Загалом база GSMA вказує на щонайменше чотири нові продукти Samsung. До них додаються й інші очікувані релізи, зокрема Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 і ще один складаний пристрій, який компанія планує показати пізніше.

З огляду на масштаб майбутніх анонсів, Samsung, імовірно, не проводитиме окрему презентацію для планшетів і годинників. За попередніми припущеннями, новинки можуть представити разом із новими складаними смартфонами під час заходу Galaxy Unpacked, запланованого на серпень або вересень 2026 року.