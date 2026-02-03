Несмотря на то что Samsung в ближайшее время сосредоточена на подготовке к анонсу серии Galaxy S26 и наушников Galaxy Buds 4, инсайдерская информация уже сместила внимание на другие продукты компании. Согласно отчету Smartprix, который ссылается на базу данных GSMA IMEI, южнокорейский производитель разрабатывает два новых планшета флагманской серии Galaxy Tab S. Об этом пишет Digital Trends.

Какие новые устройства Samsung готовит к запуску?

Речь идет о Galaxy Tab S12 Plus 5G Plus с номером модели SM-X846B и Galaxy Tab S12 Ultra 5G под индексом SM-X946B. Примечательно, что в утечках пока нет упоминания о базовой версии Galaxy Tab S12, что может свидетельствовать о смене стратегии линейки.

Появление модели с приставкой Plus является новой для серии Galaxy Tab S. Это может означать, что Samsung стремится предложить пользователям большой дисплей и более емкий аккумулятор без необходимости платить за максимальную комплектацию Ultra. Такой подход потенциально делает флагманские планшеты более доступными и напрямую ставит их в конкуренцию с iPad Pro.

Кроме планшетов, в GSMA также появились сведения о двух новых смарт-часах. Вероятно, речь идет о Galaxy Watch 9 с номером SM-L345U и Galaxy Watch Ultra 2 с номером SM-L716U. Оба устройства готовятся к глобальному запуску.

Как пишет Sammobile, ожидается, что стандартная модель Galaxy Watch получит обновленный дизайн, возможно более тонкий корпус по сравнению с предыдущим поколением, а также расширенные возможности для отслеживания здоровья. Версия Ultra, в свою очередь, должна сосредоточиться на выносливости, защищенном корпусе, более точной GPS-навигации и спортивных функциях для активного использования.

В целом база GSMA указывает на по меньшей мере четыре новых продукта Samsung. К ним добавляются и другие ожидаемые релизы, в частности Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 и еще одно складное устройство, которое компания планирует показать позже.

Учитывая масштаб предстоящих анонсов, Samsung, вероятно, не будет проводить отдельную презентацию для планшетов и часов. По предварительным предположениям, новинки могут представить вместе с новыми складными смартфонами во время мероприятия во время мероприятия Galaxy Unpacked, запланированного на август или сентябрь 2026 года.